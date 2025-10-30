La Dimayor, en otra auténtica ‘dimayorada’, le anunció a Atlético Nacional, a pocas horas del juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay contra Llaneros, que le adelantaban un partido.

El verde paisa juega en la noche de este jueves, 30 de octubre, contra Llaneros, partido clave en el que buscarán el liderato de la Liga.

Para el juego, Diego Arias anunció los convocados, con la conciencia de que el partido de semifinal de la Copa BetPlay sería la otra semana.

Ese partido clave por la otra competencia y en el que se juegan el paso a la final, ya no será la siguiente semana, sino este domingo.

¡Otra dimayorada! Nueva fecha para el partido de semifinal de Copa entre Atlético Nacional y América de Cali

Ese adelantamiento para el domingo 2 de noviembre, pone al verde paisa a jugar un partido clave en 3 días, mientras su rival lo hará con 9 días de descanso.

En todo caso, este movimiento se da luego que a Boyacá Chicó le negaran jugar su partido en El Campín, ante la imposibilidad de hacerlo en Tunja contra América de Cali.

Ese problema provocó que la fecha 19 tuviera que ser aplazada por completo, lo que generó el efecto dominó que terminó moviendo también el partido de Copa.

Así, con esa noticia del adelantamiento, Atlético Nacional visita a Llaneros en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, desde las 8:20 de la noche.

