Cuatro colombianos capturados tras incautación de 6,6 toneladas de droga en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en redes sociales lo que calificó como la “incautación de droga más grande en la historia” de su país.

En un operativo liderado por la Marina Nacional, las autoridades interceptaron el buque de apoyo multipropósito FMS EAGLE, una imponente embarcación de 54 metros de largo con bandera de Tanzania, que navegaba a 380 millas náuticas al suroeste de las costas salvadoreñas con un cargamento de 6.6 toneladas de cocaína pura.

El mandatario detalló que el éxito de la incautación fue posible gracias a la pericia de buzos militares, quienes se sumergieron para inspeccionar los tanques de lastre del buque, donde se encontraban ocultos 330 bultos de la sustancia ilícita.

Según cálculos oficiales, el valor del cargamento en el mercado negro asciende a los $165 millones de dólares.

“Otro fuerte golpe al narcotráfico”, sentenció Bukele, cuyo gobierno ha mantenido una tendencia al alza en decomisos, superando las cifras récord de 2025, año en el que se incautaron más de 25 toneladas de estupefacientes.

En el procedimiento fueron capturadas 10 personas que conformaban la tripulación internacional, entre ellos cuatro ciudadanos colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

Este operativo se suma a la racha de golpes contundentes que las autoridades salvadoreñas han ejecutado en lo corrido de 2026, donde ya se han recuperado cargamentos valorados en más de $70 millones de dólares antes de este mega hallazgo.

Los detenidos y el buque africano fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para iniciar el proceso de judicialización correspondiente.

