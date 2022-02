¡Búfalo presente! Alfredo Morelos se reportó con gol en la victoria del Rangers sobre el Borussia Dortmund en Alemania

El colombiano Alfredo Morelos tuvo una noche soñada en el Signal Iduna Park donde su equipo el Rangers aplastó 4 x 2 al Borussia Dortmund en su propia casa, el colombiano anotó un tanto y provocó otro que terminó siendo autogol de los alemanes.

Faltando 5 minutos para acabarse la primera etapa el búfalo aprovechó un centro de esquina de su equipo, el cual es peinado por Joe Aribo en el primer palo y en el segundo llegó el cafetero totalmente en solitario para solo empujar el esférico en la porteria.

Para el 4 x 1 parcial, Morelos recibió por izquierda y al intentar mandar un pase a sus compañeros en el centro del área, el balón golpeó en un rival y terminó ingresando dentro de la portería de los alemanes.

Tavernier de penalti y Lundstram anotaron los otros dos goles para los blues mientras que Bellingham y Guerreiro descontaron para el Borussia, en una noche donde estuvo ausente el artillero Halaand.

También podría interesarte: ¡Rival, arbitraje, hora y fecha definidos! Todo listo para el debut del verde en Libertadores.

Rangers fans, where does this rank amongst famous wins in Europe? 🔴⚪️🔵#UEL pic.twitter.com/cgDD8o7WOQ

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022