En Buenaventura continúan las movilizaciones en torno al paro nacional, el cual, inició desde el miércoles 28 de abril en todo el país con el fin de rechazar el proyecto de la reforma tributaria propuesto por el Gobierno Nacional.

Cabildos indígenas bloquean actualmente la vía que permite el ingreso o salida de vehículos de y hacia la ciudad, en el peaje de Loboguerrero, mediante quema de llantas y árboles en la carretera. Además, se registran bloqueos a la altura de la Delfina, Cisneros y La Víbora.

“Nosotros seguimos apoyando el paro nacional de forma indefinida; no permitiremos el paso de los vehículos hasta que tengamos directrices nacionales. Estamos exigiendo que se retire la reforma tributaria”, indicó Pedro Conquista, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, regional Pacifico.

Una de las situaciones que preocupa con este bloqueo, es el traslado de pacientes hacia otras ciudades del país, debido que Buenaventura no cuenta con una red hospitalaria para atender pacientes de alta complejidad.

Del mismo modo, los habitantes de la ciudad no cuentan en este momento con el abastecimiento de gas, pues debido que en Buenaventura no hay servicio de gas domiciliario, los tractocamiones que lo reparten no han podido ingresar debido a los bloqueos.

Mientras en Buenaventura no se construya un gaseoducto, el abastecimiento del servicio seguirá siendo mediante los tractocamiones.

Por otro lado, el pasado miércoles se registró una movilización pacífica y durante toda la jornada no se presentó ningún tipo de alteración al orden público.

Para esta tarde, se planea realizar un cacerolazo a las 4:30 de la tarde, además de un recorrido que finalizará en el malecón Bahía de la Cruz.

#ATENCION #AEstaHora se presentan bloqueos en la vía Buenaventura – Loboguerrero en los dos sentidos a la altura del peaje.

Cabildos Indígenas reunidos en el Cabildo Nasa Kiwe en el Corregimiento de la Delfina. pic.twitter.com/ibXfmhdnNP — Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle (@MovilidadValle) April 29, 2021

