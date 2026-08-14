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    ¡Los ‘sapió’ el dron! Los pillaron empacando panelas de cocaína en Buenaventura mientras vigilaban el terremoto

    Mandaron un dron a vigilar el terremoto y terminó pillando a hombres empacando 107 panelas al parecer de cocaína.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Los 'sapió' el dron! Los pillaron empacando panelas de cocaina en Buenaventura mientras vigilaban el terremoto
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Los ‘sapió’ el dron! Los pillaron empacando panelas de cocaína en Buenaventura mientras vigilaban el terremoto

    Resumen: Dron del Gaula Militar que vigilaba daños del terremoto pilló a 6 personas empacando 107 panelas de cocaína en Miraflores. Capturados en flagrancia.

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    Mientras el Gaula Militar de Buenaventura sobrevolaba un dron para vigilar la zona afectada por el terremoto, las cámaras del dispositivo terminaron detectando otra historia. Seis personas estaban empaquetando una sustancia que, por sus características, se asemeja al clorhidrato de cocaína.

    La operación se desarrolló en el barrio Miraflores, en Buenaventura y terminó con la captura en flagrancia de las seis personas y la incautación de 107 paquetes que contendrían la supuesta droga.

    Según el reporte militar, el procedimiento realizado el 13 de agosto, hace parte de las acciones que adelanta el Gaula Militar y la Fuerza Naval del Pacífico contra las redes vinculadas al tráfico de estupefacientes en este punto del Valle del Cauca.

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    Los capturados quedaron vinculados inicialmente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.

    Durante la intervención, los uniformados encontraron 107 paquetes tipo panela que contenían un polvo blanco. El informe militar señala que la sustancia, por sus características físicas, se asemeja al clorhidrato de cocaína. El resultado de la investigación será determinante dentro del proceso judicial.

    La operación vuelve a poner a Buenaventura en el foco como uno de los puntos donde las autoridades mantienen operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano por su ubicación estratégica y su conexión marítima con rutas internacionales.

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