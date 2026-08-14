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    ¡No se rinden! En Cali extienden búsqueda de sobrevivientes más allá de las 72 horas

    ¡Cada minuto cuenta! En Cali siguen buscando sobrevivientes hasta el sábado. Aunque pasaron las 72 horas críticas, aún hay esperanza.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡No se rinden! En Cali extienden búsqueda de sobrevivientes más allá de las 72 horas
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡No se rinden! En Cali extienden búsqueda de sobrevivientes más allá de las 72 horas

    Resumen: Cali extiende búsqueda de sobrevivientes hasta el sábado pese a pasar 72 horas. Con sensores y perros rastrean a 111 desaparecidos en 8 puntos con indicios de vida tras terremoto de 7,4.

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    En Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, ampliaron la búsqueda de sobrevivientes hasta el sábado 15 de agosto. La decisión va más allá de la ventana de 72 horas que suele tenerse en cuenta en este tipo de emergencias.

    En otras palabras, los expertos indican que, pasados los tres días bajo los escombros, las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen. Sin embargo, las autoridades caleñas mantienen la esperanza de hallar a más sobrevivientes.

    Según expertos publicados en la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos, la tasa de supervivencia es de 90% 24 horas después del colapso, baja a 50% tras 48 horas y luego a 20% después del evento. Esto se debe a que las víctimas suelen sufrir lesiones torácicas, abdominales y craneales que ponen en riesgo su vida.

    La Organización Mundial de la Salud explica que las muertes y lesiones traumáticas causadas por el colapso de edificaciones son impactos inmediatos tras un terremoto, por lo que entre más pasa el tiempo, disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

    Sensores y perros rastrean a 111 desaparecidos en Cali

    En Cali, 88 personas habían sido rescatadas de los escombros hasta la noche del jueves. El objetivo de la ampliación de la búsqueda, según la Alcaldía, es encontrar y rescatar a gran parte de las 111 personas que todavía figuran como desaparecidas.

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    El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali explicó que cuentan con equipos especializados, sensores de sonido y temperatura y perros entrenados, que permiten ubicar a las personas, especialmente cuando tienen vida, y pidió a la comunidad acatar las recomendaciones de los rescatistas.

    Por su parte, la Secretaría de Gestión del Riesgo indicó que se han escuchado signos vitales en algunos frentes de trabajo activos, por lo que la búsqueda especializada continuará. El funcionario reiteró la importancia de hacer silencio en los puntos donde se trabaja, pues son momentos críticos donde la probabilidad de vida va mermando, pero siguen activos.

    La Secretaría de Salud informó que hay 8 puntos en especial que tienen indicios de vida. A nivel nacional, el terremoto deja 281 muertos, más de 3.970 heridos y 379 desaparecidos. En Pereira también se detectaron señales de vida hasta el jueves.

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