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Resumen: La Alcaldía de Medellín inició la entrega de un apoyo económico bimestral de $151.000 a 18.000 personas mayores en condición de vulnerabilidad, como parte del programa “Mayor Cuidado”. La estrategia, que amplió su cobertura en cerca del 30 %, busca mejorar el bienestar de adultos mayores sin pensión y en situación socioeconómica difícil, con recursos del Distrito y del Presupuesto Participativo.

¡Buenas noticias! Medellín aumenta a 18.000 la cobertura de adultos mayores beneficiados con apoyo económico

La Alcaldía de Medellín inició la entrega de un apoyo económico dirigido a 18.000 personas mayores en condición de vulnerabilidad, como parte de una estrategia orientada a fortalecer su bienestar y mejorar sus condiciones de vida en la ciudad.

La medida comenzó a aplicarse desde este 25 de mayo y representa un incremento cercano al 30 % en la cobertura frente al año 2024, cuando el programa benefició a 13.908 adultos mayores.

Apoyo económico bimestral

El incentivo consiste en una transferencia de $151.000 cada dos meses, que será entregada a través de la entidad financiera Confiar. Los recursos provienen de fuentes del Presupuesto Participativo y de recursos ordinarios del Distrito.

De acuerdo con la administración, esta iniciativa busca responder a las necesidades de la población mayor en condición de vulnerabilidad socioeconómica, especialmente aquellas personas que no cuentan con pensión ni reciben otros subsidios estatales similares.

Perfil de los beneficiarios

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años, colombianas y residentes en Medellín, que hayan sido identificadas en condición de alta vulnerabilidad según criterios técnicos establecidos por la administración.

La selección de los beneficiarios no requiere inscripción previa, ya que se realiza con base en la información del Sisbén vigente en Medellín y otros análisis técnicos del Distrito.

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Proceso de entrega

Los beneficiarios serán contactados mediante llamada telefónica para informarles la fecha y el lugar donde podrán reclamar el incentivo económico.

Adicionalmente, la ciudadanía puede consultar si fue incluida en el programa a través de Flor, el canal de WhatsApp de la Alcaldía de Medellín, o mediante las líneas y puntos de atención habilitados por la administración.

En caso de cambios en los datos de contacto, los ciudadanos deberán realizar la actualización correspondiente en las sedes de atención o canales oficiales del Distrito.

Una estrategia de cuidado social

Esta iniciativa hace parte del proyecto “Mayor Cuidado”, incluido en el Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere 2024 – 2027”, el cual busca fortalecer las acciones de protección, cuidado y dignificación de las personas mayores en la ciudad.

Con este programa, la administración distrital busca ampliar la cobertura de atención y acompañamiento a esta población, priorizando a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.