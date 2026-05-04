¡Infancia con raíces! Medellín fortalece atención a niños indígenas

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Resumen: La atención a la infancia en Medellín avanza con un enfoque que reconoce la diversidad cultural. Programas adaptados buscan fortalecer el desarrollo y bienestar de comunidades indígenas.

La niñez indígena en Medellín es el foco de una estrategia institucional que busca garantizar derechos y fortalecer el acceso a servicios integrales para esta población en contexto urbano.

A través de programas sociales, la alcaldía amplía la cobertura y adapta su oferta a las necesidades culturales de las comunidades.

La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín mediante el programa Buen Comienzo, que actualmente beneficia a más de 480 niñas y niños indígenas, así como a decenas de familias asentadas en la ciudad. Este acompañamiento incluye atención en educación inicial, salud, nutrición y apoyo psicosocial.

Uno de los principales espacios de atención es el centro infantil Burudai Chi Wawara, ubicado en la comuna La Candelaria. Allí, los niños indígenas reciben acompañamiento de un equipo interdisciplinario que incluye profesionales en pedagogía, nutrición, salud y desarrollo social, además de contar con intérpretes de lenguas nativas para facilitar la comunicación y preservar la identidad cultural.

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Las autoridades destacaron que este enfoque diferencial permite adaptar los procesos de atención a las particularidades de cada comunidad, promoviendo el respeto por sus tradiciones y fortaleciendo su integración en el entorno urbano.

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Además, se prioriza la vinculación laboral de personas pertenecientes a estas poblaciones.

De manera paralela, el programa también extiende su cobertura a mujeres indígenas, con espacios de orientación sobre lactancia, crianza y bienestar emocional en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad. Estas actividades buscan fortalecer el cuidado integral desde el núcleo familiar.

Las acciones hacen parte de una política más amplia de inclusión social que reconoce la diversidad cultural y promueve el desarrollo integral de la infancia, al tiempo que impulsa la participación activa de las comunidades indígenas en Medellín.

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