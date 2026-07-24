La estrategia de Buen Comienzo sigue creciendo: más de 314 mil participantes

Resumen: Buen Comienzo ha realizado más de 3.000 acciones en Medellín, beneficiando a más de 314.000 personas con estrategias para la primera infancia.

La estrategia de Buen Comienzo continúa fortaleciendo la atención a la primera infancia en Medellín. Entre 2024 y lo que va de 2026, el programa ha desarrollado más de 3.000 acciones de movilización social que han reunido a más de 314.000 personas en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad, promoviendo el cuidado, la protección y el desarrollo integral de niñas y niños.

La iniciativa busca consolidar una cultura de corresponsabilidad en torno a la primera infancia mediante el trabajo conjunto entre entidades públicas, organizaciones privadas, comunidades y familias.

A través de actividades pedagógicas, artísticas, recreativas y de la oferta institucional, Buen Comienzo promueve el reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos y fortalece entornos protectores para su crecimiento.

De acuerdo con la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, la estrategia mantiene un despliegue permanente de actividades durante todo el año, incluyendo fines de semana, festivos y periodos de receso, con el propósito de acompañar de manera continua a las familias en los territorios.

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Las acciones se desarrollan mediante iniciativas como los Festivales Territoriales, que incentivan prácticas de crianza respetuosa, alimentación adecuada y cuidado infantil a través del juego y la exploración.

También hace parte de esta apuesta el programa Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, que adelanta tamizajes antropométricos, jornadas de sensibilización y consejería para prevenir e identificar oportunamente casos de desnutrición infantil o riesgo de padecerla, además de garantizar una atención pertinente para las comunidades étnicas de la ciudad.

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Otra de las estrategias destacadas es el Festival Buen Comienzo, que en sus ediciones de 2024 y 2025 reunió a más de 200.000 asistentes, consolidándose como el mayor encuentro por la primera infancia en Colombia.

La programación continuará este fin de semana con diferentes festivales. El viernes 24 de julio se realizará una jornada en la placa polideportiva de La Tinajita, en la comuna Doce de Octubre.

El sábado 25 de julio las actividades llegarán a la cancha del Colegio Empresarial, en el corregimiento San Antonio de Prado, y al Parque San Antonio, en el centro de Medellín.

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