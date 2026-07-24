¡Pilas! Ahora sí es oficial que rotó el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

Resumen: A partir del lunes 3 de agosto rige la nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026 en Medellín y el Valle de Aburrá, en su horario habitual de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. La medida aplica según el último dígito de la placa para carros particulares y el primer dígito para motos de 2 y 4 tiempos, distribuyéndose así: lunes (5 y 8), martes (1 y 4), miércoles (0 y 2), jueves (3 y 6) y viernes (7 y 9). Para evitar sanciones e inmovilizaciones, los conductores pueden consultar los detalles completos en el portal oficial www.medellin.gov.co.