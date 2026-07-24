¡Pilas! Ahora sí es oficial que rotó el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

Resumen: A partir del lunes 3 de agosto rige la nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026 en Medellín y el Valle de Aburrá, en su horario habitual de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. La medida aplica según el último dígito de la placa para carros particulares y el primer dígito para motos de 2 y 4 tiempos, distribuyéndose así: lunes (5 y 8), martes (1 y 4), miércoles (0 y 2), jueves (3 y 6) y viernes (7 y 9). Para evitar sanciones e inmovilizaciones, los conductores pueden consultar los detalles completos en el portal oficial www.medellin.gov.co.
La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá oficializaron el nuevo esquema de restricción vehicular de pico y placa que regirá durante el segundo semestre de 2026. Esta nueva medida entrará en vigor de forma oficial para vehículos particulares a partir del lunes 3 de agosto.
Horario de la medida
La restricción operará en su horario habitual de 15 horas continuas:
Inicio: 5:00 a. m.
Cierre: 8:00 p. m.
Calendario de rotación semanal
La distribución de los dígitos se aplicará de lunes a viernes de la siguiente manera:
Día, Dígitos restringidos:
Lunes,5 y 8
Martes,1 y 4
Miércoles,0 y 2
Jueves,3 y 6
Viernes,7 y 9
Reglas según el tipo de vehículo
¡Atención al tipo de dígito! > * Carros particulares: La medida se aplica según el último número de la placa.
Motos de 2 y 4 tiempos: La medida se aplica según el primer número de la placa.
Recomendaciones a la ciudadanía
Las autoridades de tránsito invitan a todos los conductores a revisar minuciosamente la rotación para evitar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.
Para obtener más información sobre exenciones, mapas de vías exentas y detalles normativos, la ciudadanía puede ingresar al portal web oficial: www.medellin.gov.co.
🚘 Ojo pues, a partir del 3 de agosto entra en vigencia la rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026. La primera semana (del 3 al 6 de agosto) será pedagógica y no sancionatoria, para que todos nos adaptemos al cambio ⚠️.
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— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 24, 2026
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