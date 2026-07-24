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    ¡Pilas! Ahora sí es oficial que rotó el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

    El Pico y placa rota pero no desde hoy. Conozca todo lo que cambió de la medida:

    Publicado por: Julian Medina

    pico y placa medellin y area metropolitana
    Vías de Medellín en una imagen de archivo
    ¡Pilas! Ahora sí es oficial que rotó el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

    Resumen: A partir del lunes 3 de agosto rige la nueva rotación del Pico y Placa para el segundo semestre de 2026 en Medellín y el Valle de Aburrá, en su horario habitual de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. La medida aplica según el último dígito de la placa para carros particulares y el primer dígito para motos de 2 y 4 tiempos, distribuyéndose así: lunes (5 y 8), martes (1 y 4), miércoles (0 y 2), jueves (3 y 6) y viernes (7 y 9). Para evitar sanciones e inmovilizaciones, los conductores pueden consultar los detalles completos en el portal oficial www.medellin.gov.co.

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    La Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá oficializaron el nuevo esquema de restricción vehicular de pico y placa que regirá durante el segundo semestre de 2026. Esta nueva medida entrará en vigor de forma oficial para vehículos particulares a partir del lunes 3 de agosto.

    Horario de la medida

    La restricción operará en su horario habitual de 15 horas continuas:

    Inicio: 5:00 a. m.

    Cierre: 8:00 p. m.

    Calendario de rotación semanal

    La distribución de los dígitos se aplicará de lunes a viernes de la siguiente manera:

    Día, Dígitos restringidos:

    Lunes,5 y 8

    Martes,1 y 4

    Miércoles,0 y 2

    Jueves,3 y 6

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    Viernes,7 y 9

    Reglas según el tipo de vehículo

    ¡Atención al tipo de dígito! > * Carros particulares: La medida se aplica según el último número de la placa.

    Motos de 2 y 4 tiempos: La medida se aplica según el primer número de la placa.

    Recomendaciones a la ciudadanía

    Las autoridades de tránsito invitan a todos los conductores a revisar minuciosamente la rotación para evitar sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

    Para obtener más información sobre exenciones, mapas de vías exentas y detalles normativos, la ciudadanía puede ingresar al portal web oficial: www.medellin.gov.co.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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