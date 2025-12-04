Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Buen Comienzo entregará más de 17.000 kits pedagógicos a gestantes, lactantes y niños de 0 a 36 meses en Medellín. Los kits incluyen instrumentos musicales y guías para el desarrollo infantil en el hogar.

Más de 17 mil kits para bebés y gestantes: así quiere Medellín fortalecer la primera infancia

La Alcaldía de Medellín, a través de Buen Comienzo, anunció la entrega de más de 17.000 kits pedagógicos dirigidos a mujeres gestantes, lactantes, niñas y niños que hacen parte de la modalidad familiar del programa.

Esta iniciativa busca fortalecer los vínculos, la estimulación sensorial de la primera infancia y el bienestar de las mujeres durante el receso de fin de año.

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, explicó que el diseño de los kits es específico y adaptado al momento del desarrollo de cada beneficiario. Además, cada kit incluirá una guía para que las familias o cuidadores sepan cómo utilizar cada elemento.

Kits diseñados para cada etapa

Los kits pedagógicos están segmentados por etapas de desarrollo:

Para mujeres gestantes: Incluirá una pelota de tenis, un masajeador y un aceite de almendras, elementos destinados a promover su bienestar físico y la estimulación del bebé.

Para niños de 0 a 6 meses: Se entregará una tarjeta de estimulación visual.

Para niños de 6 a 12 meses: Recibirán un instrumento musical de madera conocido como Caja China, buscando incentivar la expresión musical.

Para niños de 12 a 36 meses: Se les entregará un tambor para ayudarles a avanzar en el desarrollo cognitivo, la exploración del lenguaje corporal, el juego y el manejo de las emociones.

Adicionalmente, todas las familias de las niñas y los niños de Buen Comienzo recibirán un paquete alimentario. El programa seguirá fortaleciendo la atención en los territorios con movilizaciones y la línea de Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer.

