¡Qué joyita! Alcalde terminó agrediendo a policías que le recordaban la ley seca

Resumen: El alcalde de Tununguá, Elkin Alfonso Gil, pidió disculpas tras protagonizar un altercado con la Policía durante una reunión en la que, según videos, se incumplían medidas de orden público.

Lo que comenzó como una reunión entre familiares y amigos terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de los últimos días en Boyacá. El alcalde de Tununguá, Elkin Alfonso Gil, protagonizó un escándalo luego de verse involucrado en un altercado con uniformados de la Policía.

Según los videos que se difundieron recientemente en redes sociales, el mandatario se encontraba compartiendo en el polideportivo municipal junto a varias personas. En el lugar había vehículos ingresados a la cancha y música a alto volumen, situación que generó molestias entre los vecinos y motivó varias llamadas a las autoridades.

Al atender el requerimiento ciudadano, los policías solicitaron reducir el ruido y recordaron la vigencia de un decreto expedido por el propio alcalde, mediante el cual se establecían medidas de orden público para la jornada electoral, incluida la ley seca. Sin embargo, la situación escaló rápidamente tras una discusión entre los asistentes y los uniformados.

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Las grabaciones muestran momentos de tensión en los que el hermano del mandatario profiere insultos contra los policías. Posteriormente, el alcalde Elkin también aparece enfrentando a los uniformados cuando advierte que uno de ellos estaba registrando el procedimiento con un teléfono celular.

Con el paso de los minutos, el altercado derivó en agresiones y forcejeos. En varios de los videos se observa al mandatario reducido en el suelo mientras los policías intentan esposarlo.

También quedaron registradas agresiones físicas contra un uniformado cuando ambos hermanos ya estaban bajo custodia.

La controversia generó una ola de críticas en el departamento y obligó al mandatario a emitir un comunicado público.

En el documento, reconoció que su comportamiento no se ajustó a los procedimientos institucionales y ofreció disculpas al comandante de la Policía, a los uniformados involucrados y a la comunidad de Tununguá.

El caso continúa generando debate por la aparente contradicción entre las medidas de orden público decretadas por la administración municipal y los hechos registrados esa misma noche.

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