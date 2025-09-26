Pánico en Amalfi por caja sospechosa: evacúan colegio por alerta de explosivo

Resumen: En Amalfi (Antioquia) evacuaron un colegio por un paquete sospechoso que un canino marcó como positivo para explosivos. Luego se confirmó que era basura.

La tranquilidad de Amalfi, Antioquia, se vio alterada en horas de la tarde del pasado viernes, 26 de septiembre, tras la aparición de un paquete sospechoso en el casco urbano, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar de manera preventiva a estudiantes y personal de un colegio cercano.

En primera instancia, un canino especializado marcó positivo para explosivos, lo que incrementó la alarma en la comunidad.

Un equipo especializado llegó al lugar y realizó una inspección detallada, confirmando posteriormente que el contenido no representaba ningún riesgo: se trataba únicamente de basura.

El hecho causó pánico entre los habitantes, especialmente por el antecedente reciente en la región, donde disidencias del Frente 36 han dejado y detonado artefactos explosivos en cabeceras municipales como Amalfi y Anorí.

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, un paquete con explosivos fue abandonado en la estación de policía del municipio y debió ser detonado de manera controlada.

En este hecho, las cámaras de seguridad permitieron identificar al responsable de dejar la caja. Según las autoridades, se trató de un ciudadano que aseguró haberla abandonado fuera del horario de recolección de residuos. Tras verificar su versión, se descartó cualquier amenaza.

Aunque todo volvió a la normalidad, las autoridades civiles, militares y de Policía mantienen la alerta máxima en la zona para evitar afectaciones a la población civil y responder a cualquier eventualidad relacionada con acciones violentas.

