Violento amanecer: apuñalado y muerto lo encontraron dentro de una finca de San Cristóbal

Minuto30.com .- La tranquilidad de la zona rural de Medellín se vio sacudida en la mañana de este martes 23 de diciembre. Antes de las 7:00 a.m., las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una finca en el corregimiento de San Cristóbal, noroccidente de la ciudad.

El cuerpo fue encontrado en la vereda Travesías, tendido en el suelo y rodeado por un charco de sangre, lo que obligó al acordonamiento inmediato del área por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Apuñalado con sevicia

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. La escena del crimen sugiere un ataque directo y violento contra este hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida por los peritos judiciales.

Unidades de la policía judicial se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica al cadáver y recolectar elementos materiales probatorios que permitan reconstruir lo sucedido durante la madrugada.

Incertidumbre sobre los móviles

Hasta el momento se desconocen los móviles del hecho. No se tiene claridad sobre si el crimen obedeció a un intento de hurto a la propiedad, a una riña o a una retaliación personal. De igual manera, no se han reportado personas capturadas ni se tiene rastro de los presuntos responsables del ataque.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para su plena identificación y para determinar la cantidad exacta de heridas sufridas.

