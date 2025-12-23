Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Violento amanecer: apuñalado y muerto lo encontraron dentro de una finca de San Cristóbal

    El cuerpo fue encontrado en la vereda Travesías corregimiento de San Cristobal

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen de archivo para ilustrar la nota
    Violento amanecer: apuñalado y muerto lo encontraron dentro de una finca de San Cristóbal

    Resumen: Hasta el momento se desconocen los móviles del hecho. No se tiene claridad sobre si el crimen obedeció a un intento de hurto a la propiedad, a una riña o a una retaliación personal

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La tranquilidad de la zona rural de Medellín se vio sacudida en la mañana de este martes 23 de diciembre. Antes de las 7:00 a.m., las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una finca en el corregimiento de San Cristóbal, noroccidente de la ciudad.

    El cuerpo fue encontrado en la vereda Travesías, tendido en el suelo y rodeado por un charco de sangre, lo que obligó al acordonamiento inmediato del área por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

    Apuñalado con sevicia

    De acuerdo con versiones preliminares, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. La escena del crimen sugiere un ataque directo y violento contra este hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida por los peritos judiciales.

    Unidades de la policía judicial se desplazaron hasta el sitio para realizar la inspección técnica al cadáver y recolectar elementos materiales probatorios que permitan reconstruir lo sucedido durante la madrugada.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Incertidumbre sobre los móviles

    Hasta el momento se desconocen los móviles del hecho. No se tiene claridad sobre si el crimen obedeció a un intento de hurto a la propiedad, a una riña o a una retaliación personal. De igual manera, no se han reportado personas capturadas ni se tiene rastro de los presuntos responsables del ataque.

    El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para su plena identificación y para determinar la cantidad exacta de heridas sufridas.

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.