Resumen: Asesinato de líder indígena en Arauca genera alerta por seguridad de comunidades y reabre preocupación por violencia contra los líderes sociales en Colombia.

El reciente asesinato de Reinaldo Campos, gobernador del resguardo indígena Macarieros del pueblo Makaguan en Tame (Arauca) y directivo de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales (Asocata), volvió a encender las alertas sobre la seguridad de los representantes de comunidades étnicas en el país.

La Defensoría del Pueblo rechazó lo ocurrido y advirtió que este hecho afecta de manera directa los procesos comunitarios, así como los derechos colectivos de los pueblos originarios en esa zona del país.

El pronunciamiento oficial señaló que la pérdida de este liderazgo representa un impacto significativo en la defensa del territorio y en las dinámicas organizativas de estas comunidades.

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Además, insistió en la necesidad de que las autoridades competentes adelanten una investigación rápida y efectiva que permita esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de la muerte de Reinaldo Campos.

La Defensoría también hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de protección en Arauca, teniendo en cuenta los riesgos que enfrentan tanto líderes sociales como habitantes de estas regiones.

En el balance más reciente, se indicó que en los primeros meses del año ya se han documentado más de una veintena de casos de homicidios contra líderes sociales en Colombia. Este panorama mantiene la preocupación de organismos de control, que reiteran la necesidad de acciones institucionales más contundentes.

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