¡Buen Comienzo ahora abre sábados! Más apoyo para familias

Resumen: Buen Comienzo amplía atención en Medellín con servicio los sábados y modalidad flexible en centros infantiles.

La atención a la primera infancia en Medellín tendrá una ampliación con nuevas jornadas los fines de semana, como parte de una estrategia que busca responder a las necesidades de familias con horarios laborales extendidos.

La iniciativa, liderada por el programa Buen Comienzo, permitirá la apertura de un centro infantil en la comuna La Candelaria durante los sábados, en un horario que irá desde la mañana hasta la tarde. Esta medida busca ofrecer un espacio seguro para niñas y niños, al tiempo que facilita a padres y cuidadores el desarrollo de sus actividades.

Además de esta jornada adicional, el programa Buen Comienzo ha fortalecido la modalidad flexible en varios centros infantiles de la ciudad, permitiendo que las familias puedan ajustar los horarios de ingreso y salida según sus dinámicas diarias. Esta modalidad amplía la atención hasta por varias horas al día, garantizando acompañamiento integral que incluye educación inicial, cuidado y alimentación.

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De acuerdo con la alcaldía, la cobertura se ha incrementado en comparación con el año anterior, beneficiando a un mayor número de menores en diferentes comunas priorizadas, entre ellas Manrique, San Javier y Robledo.

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La estrategia está enfocada principalmente en sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad, donde muchas familias dependen de trabajos informales o tienen jornadas atípicas. Con esta ampliación de la atención, se busca reducir riesgos y fortalecer el bienestar de la primera infancia.

Las autoridades destacaron que continuarán evaluando la expansión de este modelo a otros puntos de la ciudad.

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