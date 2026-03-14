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Resumen: Medellín actualizó el sistema de información del programa Buen Comienzo para mejorar el seguimiento y la atención a la primera infancia.

Buen Comienzo moderniza su sistema para vigilar el desarrollo de los niños en Medellín

La estrategia Buen Comienzo dio un nuevo paso en el fortalecimiento de la atención a la primera infancia en Medellín, tras la actualización de su sistema tecnológico para mejorar el seguimiento al desarrollo de niñas y niños en la ciudad.

Con esta modernización del Sistema de Información Buen Comienzo, la alcaldía busca consolidar y analizar datos clave relacionados con salud, nutrición, desarrollo pedagógico y condiciones psicosociales de los menores entre 0 y 5 años, permitiendo una atención más oportuna y basada en información en tiempo real.

La plataforma tecnológica integra la información generada por las distintas modalidades de atención del programa Buen Comienzo, así como por las entidades encargadas de prestar los servicios.

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Gracias a esta herramienta digital también se podrá realizar un seguimiento más preciso a mujeres gestantes y lactantes que hacen parte de los programas de acompañamiento del Distrito.

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Con esta actualización, las autoridades podrán monitorear la evolución de cada beneficiario, detectar necesidades específicas y orientar acciones para fortalecer la calidad de la atención brindada a la primera infancia.

Además, la plataforma facilitará la toma de decisiones basada en datos, una herramienta clave para la planeación de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de los niños durante sus primeros años de vida.

Desde la alcaldía señalaron que este tipo de herramientas tecnológicas permiten optimizar los procesos de seguimiento y mejorar la articulación entre las entidades que participan en la atención a la niñez, consolidando así la estrategia como uno de los pilares sociales de la ciudad.

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