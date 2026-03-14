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    Tragedia en Rionegro: Pareja y sus dos mascotas mueren al parecer por escape de gas propano

    La triste escena fue reportada por los hijos de la pareja, tres niños de entre 12 y 16 años

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía Bomberos Rionegro
    Tragedia en Rionegro: Pareja y sus dos mascotas mueren al parecer por escape de gas propano

    Resumen: Siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro se desplazaron al sitio, confirmando el fallecimiento de la pareja y las mascotas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una dolorosa escena fue descubierta en la tarde del viernes 13 de marzo en zona rural de Rionegro, Antioquia. Dos adultos, un hombre y una mujer de entre 27 y 37 años, fueron hallados sin vida al interior de su vivienda en la vereda Los Pinos. Junto a ellos, las autoridades también encontraron los cuerpos sin vida de sus dos caninos.

    Un regreso a casa marcado por el dolor

    La emergencia fue alertada por los tres hijos de la pareja, menores de 12, 13 y 16 años, quienes al regresar de su jornada escolar ingresaron al inmueble y encontraron a sus padres sobre la cama, sin reacción.

    Foto: Cortesía Bomberos Rionegro

    Los menores relataron haber percibido un fuerte olor a humo y gas, por lo que, en un acto valeroso, abrieron puertas y ventanas para ventilar el lugar y pidieron ayuda a los vecinos. La comunidad intervino cerrando las válvulas de gas y retirando una olla con alimentos que aún se encontraba sobre el fogón.

    Atención de la emergencia

    Siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro se desplazaron al sitio, confirmando el fallecimiento de la pareja y las mascotas.

    Hipótesis preliminar: Todo apunta a una inhalación de gas propano, aunque las causas exactas son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

    Foto: Cortesía Bomberos Rionegro

    Acompañamiento: Los tres menores han quedado bajo la protección de la Comisaría de Familia y el ICBF, recibiendo además apoyo psicológico por parte de la Secretaría de Salud y el equipo de Gestión del Riesgo.

    Foto: Cortesía Bomberos Rionegro

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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