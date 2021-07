En Bucaramanga ofrecen hamburguesas gratis como incentivo para vacunarse contra el Covid

Tras el ausentismo de la ciudadanía en los puestos de vacunación de Bucaramanga, empresarios decidieron diseñar estrategias con el fin de que las personas asistan para aplicarse el biológico.

En ese contexto, en en punto de vacunación del centro comercial La Floresta, le regalan hamburguesas y bonos de gimnasio a las personas que asistan a vacunarse.

“Vine a vacunarme y me regalaron la hamburguesa, es una delicia, pero por si me engordo entonces me dieron el bono del gimnasio”, dijo entre risas Patricia Arenas, una de las personas que se vacunó este jueves en ese lugar.

Asimismo, la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Santander, explicó que en varios establecimientos comerciales otorgan descuentos a los ciudadanos que estén vacunados.

“Quien visite un restaurante, un bar o un establecimiento de comida nocturna y demuestre que está vacunado tendrán el derecho de participar en promociones y descuentos especiales”, dijo el director de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda.

¡Vuelven a subir! Antioquia reportó 1.798 contagiados de Covid-19 https://t.co/Yn9sWWdjU2 — Minuto30.com (@minuto30com) July 22, 2021

Lea también: ¿Mejor así? En Colombia ya están detectando el Covid con prueba de saliva