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    ¡BTS ya viene! V y J-Hope encienden la emoción de sus fans al compartir imágenes rumbo a Colombia

    La agrupación llegará a Bogotá para cumplir con dos fechas consecutivas de su gira internacional.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡BTS ya viene! V y J-Hope encienden la emoción de sus fans al compartir imágenes rumbo a Colombia
    Foto: BIGHIT MUSIC
    ¡BTS ya viene! V y J-Hope encienden la emoción de sus fans al compartir imágenes rumbo a Colombia

    Resumen: V y J-Hope compartieron en redes sociales imágenes relacionadas con su viaje y acompañaron sus publicaciones con la bandera de Colombia. Mientras tanto, Jin, Jimin, Jungkook y los demás integrantes avanzan por distintas rutas hacia Bogotá, donde BTS ofrecerá dos conciertos este 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, como parte de su gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. Además, los siete miembros fueron anunciados como Huéspedes de Honor de Bogotá durante su visita.

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    La llegada de BTS a Bogotá ya empezó a sentirse entre sus seguidores. V y J-Hope, integrantes de la agrupación surcoreana, compartieron en sus redes sociales imágenes relacionadas con su viaje y acompañaron sus publicaciones con la bandera de Colombia, un gesto que desató la emoción de los fanáticos a pocas horas de los conciertos que ofrecerá el grupo en la capital.

    V fue uno de los primeros en reaccionar a la llegada a Sudamérica. En una publicación desde lo que sería el interior del avión, escribió en español: “¡Espérenme! ¡Ya casi llego!”, acompañado por el emoji de la bandera colombiana.

    ¡BTS ya viene! V y J-Hope encienden la emoción de sus fans al compartir imágenes rumbo a Colombia

    Foto: Instagram

    Poco después, J-Hope también mostró parte de la cabina del avión y escribió “Let’s go”, nuevamente junto al símbolo tricolor.

    ¡BTS ya viene! V y J-Hope encienden la emoción de sus fans al compartir imágenes rumbo a Colombia

    Foto: Instagram

    Las publicaciones rápidamente llamaron la atención de la comunidad ARMY, que esperaba con expectativa el arribo de los artistas para las presentaciones previstas en el estadio El Campín.

    Cinco integrantes emprendieron el viaje desde Corea

    Mientras los mensajes de V y J-Hope aumentaban la expectativa, otros integrantes también avanzaban en su recorrido hacia Colombia.

    Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook fueron vistos este miércoles 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, antes de iniciar el trayecto hacia su siguiente destino. Las imágenes registraron a los artistas mientras se desplazaban por la terminal y se preparaban para continuar el viaje.

    Entre las escenas captadas estuvo la de Jungkook saludando a seguidores, además de momentos de Jin y V conversando mientras avanzaban por el aeropuerto. También hubo registros de Jin junto a Jungkook antes de abordar.

    En esta ocasión, el desplazamiento del grupo no comenzó completamente reunido. SUGA había salido de Corea del Sur un día antes, el 29 de septiembre, mientras que RM ya se encontraba en Estados Unidos por compromisos previos. De esta manera, los siete integrantes avanzan por distintas rutas hacia el encuentro previo a su llegada a Bogotá.

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    Dos noches de concierto en El Campín

    La banda tiene programadas dos presentaciones en Bogotá, este viernes 2 y sábado 3 de octubre, como parte del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

    Los espectáculos representan la llegada del grupo a Colombia dentro de la etapa latinoamericana de su gira, que después continuará por otros países de la región como Perú, Chile, Argentina y Brasil.

    La visita ha generado una fuerte movilización entre sus seguidores, quienes esperan acompañar las dos jornadas programadas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

    Bogotá prepara un recibimiento especial

    Además de los conciertos, la ciudad anunció una distinción para los integrantes de la agrupación. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que los siete miembros de BTS serán declarados Huéspedes de Honor de Bogotá durante su visita.

    La iniciativa tomó fuerza a partir de la campaña #BogotáRecibeABTS, impulsada por ARMY Colombia, que buscó que la llegada de la banda tuviera un reconocimiento especial por parte de la ciudad.

    Galán explicó que la distinción busca que la visita de la agrupación también tenga un vínculo con la ciudad y con los seguidores que llegarán a Bogotá para los conciertos. “Esto significa que BTS venga a la ciudad sea más que un concierto”, señaló el mandatario.

    La expectativa crece antes del encuentro con sus seguidores

    Con las publicaciones de V y J-Hope y el desplazamiento de los demás integrantes, la cuenta regresiva para los conciertos en Bogotá entra en su tramo final.

    Mientras los siete miembros completan sus recorridos hacia Colombia, ARMY espera el momento en que la agrupación llegue a la capital para reencontrarse con sus seguidores durante las dos fechas anunciadas en El Campín.

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