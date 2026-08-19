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Resumen: Aida Victoria Merlano confirmó su compromiso con David Darville, conocido como ‘Escro’, luego de recibir una propuesta de matrimonio durante un viaje a Bahamas. La creadora de contenido compartió imágenes del momento y mostró el anillo, mientras que posteriormente habló sobre sus planes de matrimonio y desmintió rumores sobre un posible embarazo. Hasta ahora, la pareja no ha revelado cuándo ni dónde celebrará la boda.

¡Aida Victoria Merlano se casa! Así fue la romántica propuesta que recibió en Bahamas

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al confirmar que está comprometida y que próximamente llegará al altar. La creadora de contenido recibió una propuesta de matrimonio de David Darville, conocido en redes sociales como ‘Escro’, durante un viaje a Bahamas.

El anuncio se conoció el martes 18 de agosto de 2026, cuando la barranquillera publicó en sus redes sociales imágenes del momento. La propuesta tuvo lugar en Exuma Cays, donde Darville preparó una escena frente al mar, acompañada de rosas rojas.

En el video se observa al streamer entregándole una carta a Aida Victoria antes de arrodillarse para pedirle que fuera su esposa. La creadora de contenido aceptó la propuesta y posteriormente mostró el anillo de compromiso.

La publicación estuvo acompañada por las iniciales “D&A”, en referencia a los nombres de la pareja.

¿Quién es David Darville, el prometido de Aida Victoria?

David Darville, conocido como ‘Escro’, es un streamer, creador de contenido, productor musical y cantante originario de Bahamas.

Su trabajo en el mundo digital está relacionado principalmente con transmisiones en vivo y contenidos de entretenimiento, humor y estilo de vida. Además, ha desarrollado proyectos musicales como cantante y productor.

Su nombre empezó a ganar mayor atención entre los seguidores de Aida Victoria después de que ambos aparecieran juntos en diferentes transmisiones y contenidos publicados en redes sociales. Con la confirmación del compromiso, su relación pasó a ocupar un lugar central en la conversación de sus seguidores.

Aida Victoria habló sobre sus planes

Después de hacer público el compromiso, la creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que se refirió a algunos de los comentarios que surgieron tras el anuncio. Entre ellos estuvo el rumor de un posible embarazo, versión que desmintió durante la transmisión.

También habló sobre su preparación física para el matrimonio y contó que está enfocada en su entrenamiento de cara a esta nueva etapa.

Durante sus declaraciones, además, recordó una frase que había dicho anteriormente sobre su relación con Darville:

“David y yo vamos a tener una familia, y nos vamos a casar”.

Una relación que llegó al compromiso

La pareja había comenzado a despertar curiosidad en redes sociales por sus apariciones juntos y las colaboraciones que realizaron en diferentes contenidos.

Aunque durante ese tiempo no habían entregado mayores detalles sobre su relación, la propuesta permitió confirmar públicamente que decidieron dar un nuevo paso juntos.

Por el momento, no se conoce la fecha ni el lugar de la boda, por lo que esos detalles todavía no han sido revelados.

Lo que ya está confirmado es el compromiso de Aida Victoria Merlano y David Darville, quienes ahora se preparan para una nueva etapa de su relación tras la propuesta realizada en Bahamas.