Minuto30.com .- Un hombre resultó muerto la tarde de este domingo 21 de septiembre en un confuso hecho ocurrido en el barrio Versalles, en la Comuna 3 de Manrique, Medellín. La víctima, de quien se desconoce su identidad, fue ingresada a una clínica del norte de la ciudad con graves lesiones de arma blanca, presuntamente sufridas en medio de una riña.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció debido a la gravedad de sus heridas. La comunidad aportó información a las autoridades que llevó a la captura de un individuo, quien es señalado como presunto agresor.
Las autoridades de Medellín se encuentran investigando los hechos para esclarecer los motivos de la riña y la participación del hombre capturado.