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Resumen: Un accidente de tránsito en la vía Zamora, Medellín, dejó un motociclista de 28 años muerto y dos personas lesionadas. El choque involucró una moto, una camioneta, un taxi y un bus. El conductor de la camioneta fue capturado por la Policía, pues se encontraba en aparente estado de embriaguez y no tenía licencia de conducción.

¡Brutal choque en Medellín! Accidente entre cuatro vehículos dejó un muerto y dos heridos

Un motociclista de 28 años murió en la mañana de este domingo, 23 de agosto, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Zamora, Medellín. El hecho también dejó a dos personas lesionadas y cuatro vehículos comprometidos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de la motocicleta habría intentado adelantar a un microbús y a un taxi. Durante la maniobra terminó chocando de frente contra una camioneta que circulaba por la vía.

Después del primer impacto, la camioneta colisionó contra el taxi y posteriormente contra el bus, generando un accidente múltiple en el sector.

El motociclista murió como consecuencia del siniestro. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo en la vía pública mientras adelantaban las diligencias correspondientes.

Dos personas fueron trasladadas a centros médicos

El accidente también dejó dos personas lesionadas. Una de ellas era la pasajera del taxi, quien fue trasladada al Hospital La María para recibir atención médica. La otra persona afectada era la acompañante de la motocicleta, quien fue llevada a la Clínica CES.

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Hasta el momento, la información disponible no precisa la gravedad de las lesiones de las dos personas.

Capturan al conductor de la camioneta

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Tras el accidente, uniformados de la Policía Nacional capturaron al conductor de la camioneta involucrada.

Según el reporte preliminar, el hombre se encontraba en aparente estado de embriaguez y, además, no contaba con licencia de conducción al momento del procedimiento.

La situación quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán adelantar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias relacionadas con el estado del conductor.

Investigación para establecer lo ocurrido

El caso fue clasificado como un choque con participación de una motocicleta, una camioneta, un taxi y un bus.

Las autoridades adelantan las diligencias necesarias para reconstruir la secuencia del accidente y establecer las condiciones en las que se produjo la maniobra que terminó en la colisión frontal.

El balance preliminar del siniestro es de una persona fallecida y dos lesionadas, mientras avanza el proceso correspondiente para determinar las responsabilidades derivadas del hecho.