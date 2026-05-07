Brutal choque en Cali dejó taxis aplastados y pasajeros heridos en plena vía

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Momentos de tensión se vivieron en el oriente de Cali tras un fuerte accidente que involucró varios vehículos de servicio público. Las imágenes del lugar muestran la gravedad del impacto y cómo quedaron algunos automotores.

Un aparatoso choque se registró en el oriente de Cali y terminó involucrando a un bus del sistema masivo MIO, una buseta de servicio público y tres taxis que se encontraban estacionados en una concurrida zona de la ciudad.

El hecho ocurrió sobre la calle 36 con carrera 45, en inmediaciones del sector de Villa del Sur y cerca de Puerto Rellena.

Según el reporte entregado por organismos de emergencia, el choque dejó siete personas lesionadas, entre ellas conductores y pasajeros de los vehículos involucrados. La mayoría sufrió golpes, laceraciones y heridas menores, por lo que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales por ambulancias privadas que atendieron la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, el bus articulado del MIO habría impactado inicialmente contra la buseta de servicio público.

Tras el fuerte golpe, este vehículo terminó desplazándose y colisionando contra tres taxis que permanecían parqueados mientras esperaban pasajeros en la zona.

Las imágenes del accidente evidenciaron la magnitud del impacto. Uno de los taxis terminó parcialmente atrapado debajo de la estructura de la buseta, mientras que este último vehículo sufrió severos daños en gran parte de su carrocería.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Lea también: Obras en histórica sede educativa buscan mejorar atención a población con discapacidad

El cuerpo de bomberos de Cali informó que para controlar la situación fue necesaria la intervención de varias unidades de rescate, incluyendo máquinas especializadas y ambulancias.

Las labores en el sitio se extendieron durante varias horas debido a la complejidad del incidente y al proceso de estabilización de los automotores afectados.

Las autoridades de tránsito avanzan ahora en las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el choque múltiple.

Más noticias de Cali