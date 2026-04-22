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    ¡Por fin hay fecha! Cárcel de Itagüí tendrá cámaras tras años sin control

    Años sin vigilancia tecnológica, el Gobierno Nacional confirmó cuándo estarán listas las cámaras en la cárcel de Itagüí.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fiesta en la cárcel: investigan concierto privado con vallenato para presos en Itagüí
    Foto sacado de archivo.
    ¡Por fin hay fecha! Cárcel de Itagüí tendrá cámaras tras años sin control

    Resumen: Gobierno confirma que las cámaras en la cárcel de Itagüí estarán listas el 30 de abril tras años sin vigilancia en el centro penitenciario.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Luego de varios años sin sistemas de vigilancia, el Gobierno confirmó que las cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí estarán operativas en los próximos días, marcando un cambio en el control del centro penitenciario.

    El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien explicó que la instalación de las cámaras hace parte de un cronograma que ya estaba definido con anterioridad.

    Según indicó, el sistema quedaría completamente conectado el 30 de abril, tras un proceso de contratación adelantado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

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    El funcionario fue enfático en señalar que esta implementación no responde a hechos recientes ocurridos dentro del sistema carcelario. Aclaró que la fecha ya estaba establecida desde antes y que su ejecución obedece a la planificación institucional, no a situaciones coyunturales.

    En paralelo, Cuervo ratificó el respaldo del Gobierno a la actual dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), indicando que, por ahora, no hay cambios en la cúpula de la entidad. Señaló que cualquier decisión en ese sentido dependerá directamente del presidente de la República.

    Con la entrada en funcionamiento de este sistema, se espera fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro del centro penitenciario, luego de un periodo prolongado sin monitoreo tecnológico en sus instalaciones.

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