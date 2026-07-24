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Resumen: Confirmada alerta sanitaria por brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal de Medellín. Seis mujeres y 41 hombres están en tratamiento.

Confirmado nuevo brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal de Medellín

Una grave emergencia sanitaria encendió nuevamente las alarmas en el centro penitenciario El Pedregal de Medellín, tras confirmarse la reaparición de un brote infeccioso que amenaza a la población privada de la libertad.

Las autoridades sanitarias locales notificaron que seis reclusas del pabellón femenino resultaron positivas para tuberculosis, lo que obligó a la activación inmediata de un cerco epidemiológico.

El protocolo incluye la toma masiva de pruebas diagnósticas y el suministro de un esquema riguroso de antibióticos durante un periodo de seis meses para contener la propagación del bacilo en las instalaciones.

La situación resulta crítica al sumar la crisis registrada en el sector masculino del penal, donde 41 internos ya se encuentran bajo tratamiento especializado por esta misma patología respiratoria.

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Las autoridades han manifestado especial preocupación por las deficiencias en la ventilación y el hacinamiento en las celdas, factores que aceleran el contagio de la tuberculosis en espacios cerrados.

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Esta problemática no es nueva en el recinto, pues en agosto de 2025 ya se habían detectado diez casos confirmados.

Ante este panorama, los organismos de salud solicitaron redoblar los controles médicos de manera urgente para proteger a los más de 1.300 reclusos que integran la penal.

La situación refleja un fenómeno recurrente en la capital antioqueña, región que concentra anualmente entre 3.000 y 3.500 diagnósticos de esta patología, lo que equivale aproximadamente al 64% de la carga total de contagios registrados en todo el departamento de Antioquia.

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