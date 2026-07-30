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Resumen: La Defensoría del Pueblo pidió al Inpec activar un plan de contingencia por un brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal de Medellín.

Alerta en la cárcel El Pedregal: Defensoría pide medidas urgentes por brote de tuberculosis

La tuberculosis encendió las alertas en la cárcel El Pedregal de Medellín, luego de que la Defensoría del Pueblo solicitara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) activar un plan de contingencia para atender el brote registrado en este centro de reclusión y garantizar la atención oportuna de las personas afectadas.

La entidad pidió implementar de manera inmediata pruebas diagnósticas, fortalecer la atención médica y adoptar medidas de control epidemiológico para contener la propagación de la enfermedad dentro del establecimiento penitenciario.

Además, solicitó evaluar la posibilidad de declarar la emergencia penitenciaria y carcelaria, con el fin de adoptar acciones extraordinarias que permitan proteger la salud de la población privada de la libertad.

Según la Defensoría, la solicitud se fundamenta en la obligación del Estado de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, así como en lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 1855 de 2025, relacionado con los riesgos sanitarios derivados de brotes de tuberculosis en centros de reclusión.

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De acuerdo con la información conocida, se han identificado casos de la enfermedad en el pabellón de mujeres y otras personas permanecen bajo tratamiento en diferentes pabellones del centro penitenciario.

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La entidad también reportó dificultades para acceder a valoraciones médicas, tamizajes, elementos de protección personal y espacios adecuados para el aislamiento de los pacientes.

Ante esta situación, la Defensoría pidió al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos médicos, elementos de protección personal, personal de salud e infraestructura adecuada para atender la emergencia.

Finalmente, anunció que hará seguimiento a las acciones implementadas para proteger la salud de las personas privadas de la libertad, del personal que trabaja en El Pedregal y de quienes ingresan al establecimiento.

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