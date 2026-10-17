El papa León XIV será operado la segunda semana de octubre de un nódulo en un pulmón

Resumen: El papa León XIV recibió el alta del Hospital Gemelli tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar. Este domingo rezará el ángelus y su viaje a América Latina sigue en pie.

¡Ya está fuera del hospital! El papa León XIV recibe el alta tras su cirugía por cáncer de pulmón

El papa León XIV recibió el alta médica y salió este sábado 17 de octubre del Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más común de cáncer de pulmón. Así lo confirmó la Oficina de Prensa del Vaticano.

Según el comunicado del equipo médico divulgado por la Santa Sede, la decisión se tomó después de revisar los análisis de sangre, la radiografía de tórax que le hicieron en la mañana y la evaluación de su estado clínico. Con esos resultados, el pontífice fue considerado apto para dejar el hospital.

Decenas de fieles se reunieron a las afueras del centro médico para recibir al papa cuando salió y subió al vehículo que lo llevó de regreso al Vaticano, tras cinco días de hospitalización.

De acuerdo con el Vaticano, este domingo el pontífice rezará el ángelus desde la ventana de sus aposentos papales.

Así fue la cirugía del papa

El pasado domingo 11 de octubre, el papa anunció públicamente, desde la ventana del Palacio Apostólico, que debía someterse a una cirugía para retirarle un nódulo en uno de sus pulmones.

La operación fue en la tarde del martes 13 de octubre y duró 90 minutos. Durante el procedimiento, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, una técnica considerada «radical» para retirar el tejido canceroso.

Los médicos habían detectado un nódulo con sospecha de malignidad. La cirugía confirmó que se trataba de un adenocarcinoma.

Desde entonces, la recuperación del pontífice, de 71 años, ha avanzado de manera favorable. Según los boletines de su médico personal y de su cirujano, ya puede realizar «actividades cotidianas normales por sí mismo».

Durante su estancia en el hospital, el papa León XIV retomó parte de su trabajo. Sostuvo reuniones con altos colaboradores y celebró misas en el área habilitada para él en el décimo piso del policlínico.

El viernes, el Vaticano publicó las primeras fotografías del papa tras la operación. En ellas se le ve con buen aspecto, de pie frente a un altar y con ornamentos verdes, oficiando misa en una capilla del hospital junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el papa dio la comunión al personal médico y a los gendarmes vaticanos presentes. En su homilía agradeció al personal del hospital por su labor diaria con los enfermos y por la atención que le brindaron.

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También el viernes se conoció que el pontífice habló por teléfono con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En la conversación le pidió una tregua con Ucrania, le ofreció diálogo y le expresó su preocupación por la crisis humanitaria en Oleshki, en la región de Jersón, adonde pidió que llegue ayuda alimentaria y sanitaria.

En un principio, el Vaticano había calculado una semana de hospitalización y había cancelado las audiencias del papa hasta el martes. Sin embargo, su recuperación le permitió salir antes de lo previsto.

El próximo gran compromiso en la agenda del papa León XIV es un viaje a América Latina entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero.

Todo indica que el viaje sigue en pie, pues el Vaticano publicó el viernes la lista de periodistas acreditados para viajar en el avión papal. Según cirujanos oncólogos, los protocolos suelen permitir que los pacientes vuelen tres semanas después de la cirugía, siempre que su recuperación lo permita.

Por ahora, los médicos esperan los resultados de los análisis que permitirán conocer la composición molecular y genética del cáncer, establecer si se extendió más allá del lóbulo extirpado y definir si el papa necesitará algún tratamiento adicional.