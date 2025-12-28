Brigitte Bardot, 50 películas, 4 matrimonios y miles de demandas

Tras ver frustrada su ambición de ser reconocida como una actriz seria y tras enfrentar tres matrimonios fallidos y varios intentos de suicidio, decidió que su verdadera misión no estaba en los estudios de grabación, sino en la lucha contra la crueldad animal. Imagen elaborada con IA

Minuto30.com .- El mundo del arte y el activismo despide hoy a una de sus figuras más complejas y magnéticas. Brigitte Bardot, el ícono indiscutible del cine francés y símbolo sexual de los años 50 y 60, falleció a los 91 años en su legendaria residencia, La Madrague, ubicada en Saint-Tropez, al sur de Francia.

Bardot, quien participó en cerca de 50 películas, no solo dejó una huella imborrable en la pantalla grande con su belleza y rebeldía, sino que protagonizó uno de los retiros más radicales en la historia de Hollywood y el cine europeo al abandonar su carrera en 1973 para entregar su vida al bienestar animal.

Del hedonismo al activismo radical

A pesar de ser aclamada mundialmente, Bardot confesó en múltiples ocasiones que llegó a detestar ser comercializada como un “símbolo sexual hedonista”. Tras ver frustrada su ambición de ser reconocida como una actriz seria y tras enfrentar tres matrimonios fallidos y varios intentos de suicidio, decidió que su verdadera misión no estaba en los estudios de grabación, sino en la lucha contra la crueldad animal.

A través de su fundación, se convirtió en la voz de especies sin defensa, logrando hitos en la legislación europea sobre la caza de focas y el trato en mataderos. Sin embargo, su retiro de las pantallas también la alejó del afecto unánime del público.

Una vida marcada por la controversia

En sus últimos años, la reputación de Bardot se vio ensombrecida por su radicalismo político. Viviendo como una semi-reclusa, la actriz fue multada en múltiples ocasiones por incitar al odio racial y proferir insultos homofóbicos. Su cercanía con sectores de extrema derecha, especialmente a través de su cuarto marido, Bernard d’Ormale (exasesor de Jean-Marie Le Pen), la mantuvo en el ojo del huracán judicial hasta sus últimos días.

El legado de una rebelde

Brigitte Bardot muere siendo una figura de contrastes:

El ícono: La mujer que desafió los códigos morales de la posguerra.

La activista: Quien sacrificó millones en contratos por salvar animales.

La polémica: Una voz que terminó enfrentada a los valores de la Francia moderna.

Su fallecimiento marca el fin de una era para la cinematografía gala. Saint-Tropez, el lugar que ella misma puso en el mapa mundial de la moda y el lujo, hoy llora a la mujer que prefirió la compañía de sus animales al resplandor de los flashes.

Adiós a una mujer que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, sin importar el costo de su propia gloria.

