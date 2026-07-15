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Resumen: La Gobernación de Antioquia alertó sobre el presunto uso de drones modificados para lanzar explosivos por parte de grupos armados ilegales en Briceño. Según el gobernador Andrés Julián Rendón, uno de estos ataques dejó un civil herido, provocó el desplazamiento de 30 familias campesinas y puso en riesgo a la población. Ante la situación, el departamento reiteró el llamado al Gobierno Nacional para reforzar la presencia de la Fuerza Pública y atender la crisis de seguridad en la zona.

Briceño, en alerta: denuncian uso de drones con explosivos en medio de enfrentamientos armados

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, denunció el presunto uso de drones modificados para lanzar explosivos por parte de las disidencias de las FARC en el municipio de Briceño, una situación que, según indicó, representa una amenaza para la población civil y para la Fuerza Pública que opera en el Norte del departamento.

La advertencia fue acompañada de imágenes de un dron que, de acuerdo con el mandatario, originalmente fue diseñado para transportar cargas pesadas, apoyar labores agrícolas, realizar misiones de rescate y cumplir funciones especializadas. Sin embargo, aseguró que este tipo de aeronaves estaría siendo adaptado por grupos armados ilegales para lanzar artefactos explosivos.

El ataque ocurrió en el corregimiento Las Auras

El pronunciamiento del gobernador hace referencia a un hecho registrado en el corregimiento Las Auras, zona rural de Briceño, donde un explosivo lanzado desde un dron cayó en el parque principal del caserío.

En su denuncia, Rendón aseguró:

«Un dron como este, del ‘Calarcá’ de las FARC, hirió a un civil y provocó el desplazamiento de 30 familias campesinas en el corregimiento Las Auras, Briceño, Norte de Antioquia. Un explosivo lanzado por este dron cayó en el parque principal del caserío, poniendo en riesgo la vida de la población civil».

Antioqueños, un dron como este, de Calarcá farc, hirió a un civil y provocó el desplazamiento de 30 familias campesinas en el corregimiento Las Auras, Briceño, Norte de Antioquia. Un explosivo, lanzado por este dron, cayó en el parque principal del caserío, poniendo en riesgo… pic.twitter.com/Y0cTi63IGR — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 15, 2026

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el artefacto impactó cerca de un establecimiento comercial conocido por los habitantes como «La Caseta». Como consecuencia, el propietario del negocio sufrió heridas de gravedad.

Los enfrentamientos se dieron entre grupos armados ilegales

Los hechos ocurrieron durante enfrentamientos registrados en la zona rural de Las Auras, ubicada aproximadamente a 30 minutos del casco urbano de Briceño.

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Según la información entregada por las autoridades departamentales, en ese sector se enfrentaron integrantes del Clan del Golfo y miembros de las disidencias del Frente 36 de las FARC, quienes habrían utilizado drones para lanzar explosivos durante las confrontaciones.

La Gobernación sostiene que este tipo de acciones incrementa el riesgo para las comunidades que permanecen en medio de las disputas entre organizaciones armadas ilegales.

Gobernador cuestionó a las disidencias

Durante su pronunciamiento, Andrés Julián Rendón responsabilizó a las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Calarcá’ por estos hechos y aseguró:

«Solo les interesan sus rentas criminales, no les asiste ninguna causa política o social».

Asimismo, reiteró que la Fuerza Pública debe continuar las operaciones para perseguir a los integrantes de estas estructuras y avanzar en su sometimiento ante la justicia.

Gobernación insiste en mayores acciones del Gobierno Nacional

Tras lo ocurrido, la Gobernación de Antioquia volvió a solicitar un fortalecimiento de las capacidades de seguridad en esta zona del departamento.

Según informó la administración departamental, se han enviado cerca de 40 oficios al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional solicitando medidas urgentes para hacer frente a la presencia de los grupos armados ilegales que delinquen en el Norte antioqueño.

Para la Gobernación, el ataque ocurrido en Las Auras evidencia que la situación de orden público en Briceño continúa siendo compleja y requiere una respuesta coordinada entre las autoridades nacionales y regionales para proteger a la población y reducir el impacto de las confrontaciones armadas en el territorio.