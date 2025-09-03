Resumen: Brenda Asnicar, reconocida por "Patito Feo", rechazó dos propuestas clave: "La Casa de los Famosos" y el regreso de la serie. La actriz prioriza su carrera artística sobre la nostalgia y los realities.

Brenda Asnicar explica por qué rechazó participar en La casa de los famosos Colombia

Brenda Asnicar, la actriz y cantante argentina que se hizo mundialmente famosa por su papel de Antonella en la serie “Patito Feo”, ha tomado una radical decisión de Brenda Asnicar que generó gran revuelo entre sus seguidores: rechazó dos propuestas de gran impacto mediático, declinando participar en la tercera temporada de “La casa de los famosos Colombia” y en el regreso teatral de la exitosa producción juvenil.

En una reciente entrevista, la artista explicó que su prioridad actual es su desarrollo profesional y que no desea exponer su vida privada en un reality show.

“Prefiero enfocarme en la actuación. No quiero exponer mi vida privada en un reality”, afirmó Asnicar, dejando claro que su carrera se enfoca en proyectos artísticos y que la telerrealidad no es una de sus metas.

La artista también se refirió al regreso de “Patito Feo”. Con contundencia, reiteró su negativa a sumarse al proyecto, argumentando que esa etapa de su vida ya concluyó.

“No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, declaró, confirmando que su presente está en la música y en nuevos desafíos creativos, lejos de la nostalgia por sus trabajos anteriores.

Según ella, tanto su compañera Laura Esquivel como ella ya “lo dieron todo” a ese universo televisivo.

La decisión de Brenda Asnicar de no participar en estos proyectos refleja su compromiso con la evolución artística, dejando atrás su pasado en favor de un futuro donde ella tiene el control sobre su carrera.

