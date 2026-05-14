Resumen: Para cerrar con broche de oro y conocer a los dos grandes finalistas del primer semestre, la DIMAYOR también entregó los horarios oficiales

¡Ida y vuelta! Asi se jugarán las semifinales de la Liga Betplay: días y hora

Minuto30.com .- La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) hizo oficial este jueves la programación completa de los esperados partidos de ida y vuelta correspondientes a las semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026.

Cuatro de los equipos más históricos y representativos del país continúan en la carrera por llegar a la gran final y bordar una nueva estrella en su escudo: Atlético Nacional, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Partidos de Ida: El primer round

La máxima entidad del balompié nacional confirmó que la emoción de los primeros 90 minutos de las semifinales se concentrará en una jornada sabatina de alto voltaje.

Esta es la programación oficial para los encuentros de ida:

Sábado 16 de mayo de 2026

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Hora: 8:30 p.m.

Partidos de Vuelta: La definición de los finalistas

Para cerrar con broche de oro y conocer a los dos grandes finalistas del primer semestre, la DIMAYOR también entregó los horarios oficiales de los partidos de vuelta, garantizando un fin de semana lleno de emociones.

Los encuentros definitivos se jugarán de la siguiente manera:

Sábado 23 de mayo de 2026

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p.m.

Ambas llaves prometen ser de alta intensidad. Por un lado, un clásico de los últimos años entre ‘Pijaos’ y ‘Verdolagas’ que cerrará en el Atanasio Girardot, y por el otro, un vibrante duelo de rojos y ‘Tiburones’ que se definirá en el calor del Metropolitano. ¡Preparen las camisetas y alisten las gargantas!