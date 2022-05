in

Al parecer la Selección Argentina y Brasil jugarán un amistoso en Australia, así lo confirmó de manera oficial la Confederación Brasileña de Fútbol, en donde indicó que el partido se jugará en Melbourne, el sábado 11 de junio.

Conforme a la información de la CBF, Argentina y Brasil se medirán en el Melbourne Cricket Ground, mismo lugar del amistoso jugado en el año 2017, donde inició el ciclo de Jorge Sampaoli. En esta ocasión la Albiceleste se quedó con la victoria gracias a la anotación de Gabriel Mercado.

No obstante, por el lado de la AFA aún no hay nada confirmado: al parecer Lionel Scaloni no quiere enfrentar a Brasil y menos realizarlo en Australia, lugar donde la Selección hará base para la fecha FIFA de junio, donde se medirá ante Italia el primero en la Finalissima.

Brasil y aficionados en el mundo, estarán al tanto entonces de la confirmación de Argentina para jugar este gran duelo.