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Resumen: Medellín instaló botones de pánico en zonas comerciales para reforzar la seguridad.

Comerciantes ya tienen botón silencioso para pedir ayuda en Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad para comerciantes mediante la instalación progresiva de botones de pánico en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia articulada con la Policía Nacional.

Según informó la alcaldía, en esta primera fase ya fueron entregados e instalados 82 botones de pánico silenciosos en establecimientos comerciales ubicados en zonas priorizadas de Medellín.

La herramienta tecnológica permite que, ante situaciones de riesgo como hurtos, extorsiones o movimientos sospechosos, los comerciantes puedan activar una alerta silenciosa conectada directamente con la línea de emergencias 123, facilitando una reacción rápida de las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, los botones de pánico fueron ubicados en puntos estratégicos dentro de los negocios para garantizar una activación discreta y segura, evitando exponer a quienes los utilicen durante una emergencia.

Los primeros dispositivos fueron distribuidos en sectores con alta actividad comercial. Laureles y Estadio concentran 39 equipos, mientras que El Poblado recibió 25, Belén 10 y Guayabal 8.

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La estrategia contempla la instalación total de 300 botones de pánico en diferentes zonas de Medellín, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta institucional y fortalecer la percepción de seguridad entre comerciantes y ciudadanos.

La alcaldía explicó que esta medida complementa los operativos de control territorial y las acciones adelantadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia junto a la Policía Metropolitana.

Con esta implementación, las autoridades buscan mejorar la capacidad operativa frente a emergencias y brindar mayores herramientas de protección a quienes desarrollan actividades comerciales en la ciudad.

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