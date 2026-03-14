Resumen: Fueron las mismas disidencias de las Farc quienes publicaron el video sin censura y señalaron a las menores de "informantes"

¿Botín de guerra o protección? El dilema institucional por video de niñas secuestradas en El Bagre

Minuto30.com .- El video difundido por el Frente 4 de las Disidencias de las Farc, bajo las órdenes de alias ‘Calarcá’, ha desatado una tormenta institucional. Aunque el rechazo al secuestro de las menores en Puerto López es unánime, los objetivos de la Gobernación de Antioquia y la Defensoría del Pueblo caminan por senderos distintos frente a la cruda realidad de las adolescentes.

La visión del Gobernador: La “sentencia” del estigma

Para Andrés Julián Rendón, el video es la prueba reina de una degradación sin precedentes en el conflicto armado. Su preocupación central es la estigmatización; al llamar “informantes” a niñas de 14 y 15 años, la narcoguerrilla las convierte en “objetivos militares legítimos” no solo para ellos, sino para otros grupos rivales como el Clan del Golfo.

El mandatario señala que la “Paz Total” ha fracasado al permitir que los criminales utilicen a los niños como herramientas de propaganda y piezas de guerra en sus disputas territoriales.

La visión de la Defensoría: El derecho al olvido y la intimidad

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha concentrado sus esfuerzos en mitigar el daño digital, enfocándose en el impacto a largo plazo para las víctimas:

La entidad recuerda que publicar rostros o nombres de menores víctimas es una violación flagrante a sus derechos fundamentales.

No obstante, la Defensoría ha sido criticada por no hacer alusión directa a que fueron las mismas disidencias de las Farc quienes publicaron “la prueba de supervivencia de las menores” en el video sin censura, dejando en evidencia que a la estructura criminal lo que menos le interesa es la integridad de las adolescentes.

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