Resumen: La retención de las menores ocurre en un contexto de extrema violencia por el control de las rentas criminales en el Bajo Cauca

Frente cuarto de las Disidencias de las Farc se atribuyen incursión en zona rural de El Bagre y confirman secuestro de menores

Minuto30.com .- El corregimiento de Puerto López, en zona rural de El Bagre, Antioquia, es nuevamente el epicentro de la guerra. Integrantes de las disidencias de las Farc, frente 4 perteneciente a la subestructura Alfredo Jiménez, se atribuyeron oficialmente la reciente incursión armada en este sector y, en un acto que genera repudio nacional, entregaron pruebas de supervivencia de dos adolescentes secuestradas durante los hechos.

Las víctimas del conflicto

Las menores, de 14 y 15 años, fueron raptadas por hombres fuertemente armados en medio de la confrontación. Según el grupo ilegal, las adolescentes permanecen en su poder tras los combates registrados en el sector, una situación que ha puesto en máxima alerta a las organizaciones de derechos humanos.

Guerra de tres frentes

La retención de las menores ocurre en un contexto de extrema violencia por el control de las rentas criminales en el Bajo Cauca:

Se reporta una presunta unión entre las disidencias de las Farc y el ELN; esta coalición se enfrenta directamente a estructuras del Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia).

Es así que Puerto López ha quedado atrapado en el fuego cruzado, con incursiones que buscan “limpiar” el territorio de informantes o miembros de grupos contrarios.