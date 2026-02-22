Resumen: Una publicación en redes sociales volvió a poner a Blessd y Manuela QM en el centro de la conversación digital, luego de que ella compartiera una imagen con una decoración especial que desató múltiples interpretaciones. El gesto surge en medio de rumores sobre una posible crisis sentimental, aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido las especulaciones.

¿Borrón y cuenta nueva? Blessd habría tenido romántico gesto con Manuela QM en medio de rumores

Una publicación breve bastó para reactivar las especulaciones. Esta vez no fue un lanzamiento musical ni una declaración pública lo que puso nuevamente en conversación a Blessd y Manuela QM, sino un gesto compartido en redes sociales que desató múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Todo comenzó con una fotografía publicada por Manuela QM, en la que mostró una habitación decorada con globos y rosas. En el centro del arreglo sobresalía un mensaje claro: “Para la mejor mamá del mundo”. La influencer aparece vestida de blanco, sonriente, pero sin mencionar quién organizó la sorpresa ni ofrecer mayores detalles sobre el contexto del momento.

Un gesto que llega en medio de versiones de crisis

Semanas atrás, la pareja había anunciado que esperan a su primer hijo, noticia que generó una ola de felicitaciones y comentarios positivos en redes sociales. El anuncio marcó una nueva etapa pública para ambos, proyectando una imagen de estabilidad y construcción en común.

Sin embargo, poco después comenzaron a circular rumores que apuntaban a una posible crisis sentimental. La viralización de supuestos chats en los que se mencionaba a una modelo relacionada con el cantante avivó las dudas de algunos usuarios. Aunque no hubo confirmación oficial de ruptura ni declaraciones directas sobre el tema, el silencio terminó alimentando la conversación.

ÚLTIMA HORA: Se filtran conversaciones del cantante Blessd que lo involucrarían en una supuesta infidelidad, le llego el karma a Manuela qm en pleno embarazo . pic.twitter.com/IDuSgao2nW — ＲI C H I (@Rich4rd7u) February 14, 2026

Algunos seguidores también señalaron cambios en redes sociales, como la aparente ocultación de fotografías en pareja y respuestas prudentes de Manuela durante transmisiones en vivo cuando le preguntaban por su relación. Sin afirmaciones categóricas ni desmentidos públicos, la situación quedó abierta a interpretaciones.

La reacción de internet

En ese contexto, la publicación con la decoración adquirió un significado mayor al que habría tenido en otro momento. Para parte de los internautas, el gesto fue interpretado como un posible intento de reconciliación o de enmendar tensiones recientes.

Otros usuarios, en contraste, opinan que se trata simplemente de una muestra de afecto relacionada con el embarazo y la etapa que atraviesan, sin que necesariamente exista una crisis detrás.

Sin confirmaciones ni aclaraciones

Hasta ahora, no hay confirmación oficial sobre quién organizó la sorpresa ni sobre el estado actual de la relación. Ni Blessd ni Manuela QM se han pronunciado directamente frente a las especulaciones que circulan en redes.

Ambos continúan compartiendo contenido con normalidad y mantienen una presencia activa en sis redes sociales. La ausencia de declaraciones concretas ha dejado el debate abierto y ha permitido que las interpretaciones sigan creciendo.

Lo cierto es que, más allá del origen del detalle, bastó esa imagen para que las redes retomaran el tema. Un mensaje breve —“Para la mejor mamá del mundo”—, unas flores y la falta de explicaciones encendieron aun más las especulaciones sobre la relación.