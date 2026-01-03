Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En 2025, la Alianza Medellín Cero Hambre benefició a más de 45.000 familias mediante bonos y paquetes alimentarios, la recuperación de productos de plazas de mercado y el apoyo a 240 productores rurales, fortaleciendo el acceso a alimentos y la seguridad alimentaria en los hogares más vulnerables de la ciudad.

¡Bonos, paquetes y apoyo rural! Más de 45.000 familias se beneficiaron de la Alianza Medellín Cero Hambre en 2025

Durante 2025, la Alianza Medellín Cero Hambre amplió su cobertura y fortaleció sus líneas de atención, llegando a más de 45.000 hogares en situación de vulnerabilidad. La estrategia logró combinar esfuerzos del Distrito, aliados privados y ciudadanía para garantizar un acceso más eficiente a alimentos esenciales.

Del total de beneficiarios, 15.484 hogares recibieron bonos alimentarios que facilitaron la compra de productos de primera necesidad, mientras que 24.908 familias fueron atendidas con paquetes alimentarios, priorizando las zonas con mayores niveles de inseguridad alimentaria.

La iniciativa también incluyó la recuperación de alimentos en buen estado de las principales plazas de mercado, permitiendo que 3.000 hogares recibieran productos recuperados que de otra manera se habrían desperdiciado.

Además, se fortaleció la producción rural mediante el acompañamiento a 240 productores campesinos, quienes recibieron apoyo para mejorar sus capacidades productivas y participar en circuitos de comercialización, generando un impacto directo en la oferta y distribución de alimentos.

Durante el año, la Alianza movilizó más de $3.100 millones provenientes de aportes de aliados privados y ciudadanos, recursos que fueron distribuidos principalmente a través de vales alimentarios para los hogares priorizados.

María Higuita, beneficiaria del programa, destacó la diferencia que ha hecho la estrategia en la alimentación de su familia: “Esto es una ayuda muy grande, ya que vamos a nutrirnos mejor. La cena será más completa y muchas familias podrán acceder a alimentos que antes no tenían.”

Con estas acciones, la Alianza Medellín Cero Hambre consolidó un modelo de atención que combina distribución de alimentos, recuperación de productos y apoyo a la producción rural, llegando de manera directa a miles de familias en toda la ciudad.