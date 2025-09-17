Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín entrega bonos para que las familias se lleven libros gratis en la Fiesta del Libro

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín no solo es un espacio de encuentro cultural, sino también una oportunidad para que miles de familias accedan a la lectura.

Este año, la Alcaldía de Medellín, en alianza con las cajas de compensación familiar Comfama y Comfenalco Antioquia, impulsa la entrega de bonos de lectura que podrán redimirse en la muestra comercial del evento, vigente hasta el domingo 21 de septiembre.

Como parte de la estrategia Abraza un Libro en Casa, Comfenalco Antioquia entregará por primera vez estos bonos a afiliados de categorías A y B, con el objetivo de facilitar el acceso a textos de calidad y fomentar el hábito lector en los hogares antioqueños.

Por su parte, Comfama continúa con la entrega de bonos en la Casa de la Imaginación, ubicada en el Jardín Botánico. Como novedad, este año los beneficiarios de categoría C podrán redimirlos también en librerías aliadas.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín reafirma su compromiso con la cultura y la educación, haciendo de la Fiesta del Libro un escenario de democratización del acceso a la literatura.

La programación completa está disponible aquí y en las redes sociales oficiales: @fiestalibro y @cultura.med.

