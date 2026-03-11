Héroes de cuatro patas: Bomberos de Rionegro entrenan cachorros para rescates

Resumen: Bomberos de Rionegro entrenan tres cachorros Border Collie para integrarlos a su unidad K9 de búsqueda y rescate.

El Cuerpo de Bomberos de Rionegro fortaleció su capacidad de atención de emergencias con la incorporación de tres nuevos cachorros a su unidad especializada de búsqueda y rescate.

Se trata de tres perros de raza Border Collie, que actualmente se encuentran en proceso de entrenamiento para integrar la unidad K9, dedicada a la localización de personas desaparecidas o atrapadas en diferentes escenarios de emergencia.

Cada uno de estos equipos funciona bajo el modelo de binomio, en el que un bombero trabaja junto a un perro entrenado para detectar rastros humanos en terrenos complejos, estructuras colapsadas o zonas naturales.

Con la llegada de los nuevos cachorros, la unidad K9 del Cuerpo de Bomberos de Rionegro alcanza un total de cinco perros activos dentro del equipo especializado.

Lea también: Nuevo escuadrón militar y policial llega al sur del Valle de Aburrá para frenar al Clan del Golfo

Entre ellos se destaca “Saki”, un Pastor Alemán de un año que también se encuentra en etapa de formación para participar en futuras misiones de rescate.

Por su parte, “Onix”, un Border Collie de nueve años, ya cuenta con certificaciones nacionales e internacionales y ha participado en operaciones complejas de búsqueda, lo que lo convierte en uno de los caninos con mayor experiencia dentro del equipo.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en Rionegro y en otros municipios de la región, donde este tipo de unidades caninas especializadas pueden marcar la diferencia en situaciones críticas.

Más noticias de Antioquia