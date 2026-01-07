Resumen: Tekashi 6ix9ine ingresó nuevamente a una prisión federal en Brooklyn para cumplir una condena de tres meses, luego de que un juez determinara que violó las condiciones de su libertad supervisada. Antes de su entrega, el rapero publicó videos y participó en transmisiones en vivo que generaron gran repercusión en redes sociales, reforzando la polémica en torno a su historial judicial y su estrategia mediática.

¡Show tras las rejas! Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión y presume compartir celda con Maduro: “¡Quiero bailar con él!”

El rapero Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 6ix9ine, se presentó el martes 6 de enero para iniciar una condena de tres meses en un centro de detención federal en Brooklyn, Nueva York, luego de que un juez determinara que incumplió los términos de su libertad supervisada, impuesta tras su sentencia federal de 2018.

Hernández ingresó al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal que actualmente alberga a varios detenidos de alto perfil, entre ellos Nicolás Maduro, así como Luigi Mangione, acusado de asesinato.

Reporte del ingreso y motivos de la sentencia

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Hernández se entregó voluntariamente a las autoridades para cumplir la sentencia ordenada por un tribunal federal, tras declararse culpable de violar las condiciones de su libertad supervisada, derivadas de su caso por crimen organizado en 2018.

El artista arribó al MDC alrededor de las 2:00 de la tarde, en un procedimiento previamente coordinado con las autoridades. Antes de su ingreso, publico un video retirándose de la tobillera electrónica, un gesto que generó una ola de reacciones en redes sociales.

El video y la estrategia mediática del rapero

Horas antes de ingresar a prisión, Tekashi publicó un video en sus redes sociales con un tono irónico y provocador, una constante en su historial mediático. En la grabación, el rapero bromeó sobre la posibilidad de compartir centro de reclusión con figuras políticas como Nicolás Maduro.

“Voy a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes”, afirmó Hernández en el video.

Asimismo, añadió comentarios en tono burlón, incluso sugiriendo que podría conformar “el mejor equipo de baloncesto” dentro de la cárcel, en referencia a otros internos de alto perfil.

Historial judicial y violaciones de libertad supervisada

El regreso de Tekashi 6ix9ine a custodia federal no es un episodio aislado. Tras colaborar con las autoridades en el caso contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, Hernández fue liberado en 2020 bajo un régimen de libertad supervisada por cinco años.

Durante ese periodo, según medios internacionales, incurrió en múltiples violaciones, entre ellas:

• Incumplimiento en pruebas de drogas.

• Viajes no autorizados fuera de jurisdicción, como un viaje a Las Vegas en 2024.

• Posesión de sustancias prohibidas y agresión a un hombre en Florida, que se suman a los cargos que motivaron el fallo actual.

Estas infracciones ya habían derivado en penas de prisión de corta duración, incluida una condena de 45 días en 2024 por violaciones similares a las condiciones de supervisión.

El MDC de Brooklyn: detrás de los muros

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única instalación federal de este tipo en la ciudad de Nueva York y ha albergado a numerosas figuras controversiales en los últimos años. Entre los internos más conocidos se encuentran Sean “Diddy” Combs, Ghislaine Maxwell y otros implicados en procesos judiciales de alto perfil.

El centro ha sido objeto de críticas por deficiencias en infraestructura, problemas de seguridad y condiciones de reclusión, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la opinión pública.

Reacciones y proyección mediática

El ingreso de Tekashi 6ix9ine a prisión desató una amplia conversación en redes sociales. En plataformas como Instagram, el video publicado antes de su entrega acumuló miles de reacciones, mientras que la transmisión en vivo de Adin Ross convirtió el proceso judicial en un evento de alto impacto digital.

Mientras algunos seguidores interpretan sus declaraciones como parte de una estrategia de marca personal que le ha permitido mantenerse vigente, otros cuestionan el impacto de este comportamiento frente a la seriedad de los procesos judiciales que enfrenta.

¿Qué sigue para Tekashi 6ix9ine?

El rapero deberá cumplir tres meses de reclusión en el MDC, tras lo cual regresará al régimen de libertad supervisada, bajo las condiciones impuestas por el tribunal. Fuentes judiciales citadas por medios estadounidenses han advertido que este patrón de incumplimientos podría agravar su situación legal si se repite en el futuro.

Una vez en libertad, se espera que Hernández intente retomar su carrera musical, aunque su historial judicial y la constante exposición mediática continúan influyendo de manera determinante en la percepción pública de su figura.