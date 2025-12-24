Resumen: Bomberos de Medellín sorprendieron a más de 200 niños hospitalizados al ingresar por las ventanas del Hospital Infantil con regalos y mensajes de prevención en Navidad.

Bomberos bajaron por las ventanas del Hospital Infantil y llevaron alegría navideña a niños hospitalizados

Una escena cargada de emoción y esperanza se vivió en el Hospital Infantil San Vicente Fundación, en Medellín, cuando integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos sorprendieron a más de 200 niños hospitalizados con una visita muy especial en plena temporada navideña.

Los Bomberos Medellín ingresaron por las ventanas de las habitaciones, descendiendo desde los techos con cuerdas, vestidos como Papá Noel y portando regalos, mensajes de aliento y sonrisas.

La actividad, que se realiza desde hace siete años, busca brindar un momento de alegría a menores que atraviesan procesos de recuperación médica y que, por su estado de salud, no pueden disfrutar de las celebraciones fuera del hospital.

Durante la jornada, tres tripulaciones participaron en esta iniciativa solidaria, recorriendo varios pisos del centro asistencial y saludando uno a uno a los pacientes, quienes reaccionaron con aplausos, risas y gestos de sorpresa al ver a los rescatistas aparecer por las ventanas.

Lea también: ¡Ayudemos a que regrese a casa! Perrito desorientado apareció en Niquía

Además del gesto, los Bomberos Medellín aprovecharon el espacio para reforzar mensajes de prevención, especialmente frente al uso de pólvora durante las festividades.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades recordaron que en lo que va de diciembre se han registrado al menos tres emergencias ocasionadas por globos de mecha, elementos que representan un alto riesgo de incendios estructurales y forestales.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) reiteró el llamado a celebrar la Navidad de forma responsable, en familia y sin elementos que puedan poner en peligro la vida. Asimismo, recordó a la ciudadanía que cualquier emergencia debe ser reportada de inmediato a la línea 123.

La actividad cerró con la entrega de obsequios a los menores, dejando un mensaje claro: la Navidad también se vive desde la solidaridad, el cuidado y la esperanza.

Más noticias de Medellín