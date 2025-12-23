¡Ayudemos a que regrese a casa! Perrito desorientado apareció en Niquía

Resumen: Desde Minuto30, hacemos un llamado para que nos apoyen con un solo "compartir" en sus grupos de WhatsApp del barrio o en sus redes sociales puede ser la clave para que este "peludito" regrese al calor de su hogar antes de que termine la noche

Minuto30.com .- La noche de este martes 23 de diciembre, un habitante de cuatro patas busca desesperadamente a su familia en el municipio de Bello. El perrito fue encontrado deambulando en el sector de Niquía, en la Diagonal 55 con Avenida 38, justo al frente del establecimiento Oxxo.

Quienes lo resguardaron momentáneamente aseguran que el perrito se ve visiblemente asustado, posiblemente por el ambiente ruidoso de la temporada, pero resaltan que es un animal manso y muy juicioso. Por su comportamiento y estado, todo indica que tiene un hogar y se extravió recientemente.

Señas para identificarlo

Si usted vive en Niquía o sectores aledaños y ha notado que un vecino busca a su mascota, preste atención:

Ubicación del hallazgo: Diagonal 55 con Av 38 (Frente al Oxxo).

Fecha y hora: Martes 23 de diciembre, horas de la noche.

Temperamento: Manso, dócil y acostumbrado al trato humano.

¿Cómo reportar información?

La persona que lo encontró busca de manera urgente a sus propietarios originales para que el perrito no tenga que pasar la noche de víspera de Navidad en la calle o en un albergue. Si usted lo reconoce o sabe quiénes son sus dueños, por favor comuníquese de inmediato:

Informes al: 304 598 81 05

Desde Minuto30, hacemos un llamado para que nos apoyen con un solo “compartir” en sus grupos de WhatsApp del barrio o en sus redes sociales puede ser la clave para que este “peludito” regrese al calor de su hogar antes de que termine la noche. ¡Ayudemos a difundir!

¡Tu información es fundamental para este reencuentro!