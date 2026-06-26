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Resumen: Bomberos de Medellín viajaron a Venezuela con 22 especialistas y cuatro toneladas de equipos para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto.

¡Ya despegaron! Bomberos de Medellín van rumbo a Venezuela para salvar vidas tras el terremoto

Los Bomberos de Medellín ya emprendieron su viaje hacia Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el fuerte sismo que dejó múltiples afectaciones en ese país.

Un equipo de 22 especialistas partió desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova con cuatro toneladas de equipos especializados para sumarse a la atención de la emergencia.

El despliegue fue coordinado por la Alcaldía de Medellín, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.

La misión llegará inicialmente a la ciudad de Barcelona y posteriormente se trasladará por vía terrestre hasta Caracas, donde se integrará a las operaciones oficiales bajo la coordinación de las autoridades venezolanas.

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El grupo está conformado por 21 bomberos y un ingeniero con amplia experiencia en atención de emergencias complejas.

Los Bomberos de Medellín cuentan con capacidades para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, localización electrónica de víctimas, rescate vertical, atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos, operación de drones, estabilización de edificaciones, corte de estructuras e iluminación para operaciones nocturnas.

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El alcalde Federico Gutiérrez destacó que el traslado fue posible gracias al apoyo de una aerolínea de origen venezolano que donó el vuelo y de empresarios de Medellín que contribuyeron con el transporte del equipo de rescate.

Además, aseguró que el personal cuenta con autonomía logística para operar durante siete días, incluyendo alimentación, alojamiento, comunicaciones, generación de energía, agua potable y todos los insumos necesarios para cumplir la misión sin generar cargas adicionales al país receptor.

La alcaldía también mantiene listo un segundo grupo de apoyo técnico que podría ser enviado si las condiciones lo requieren. Este estaría integrado por ingenieros, geólogos y expertos en gestión del riesgo para evaluar daños estructurales, determinar la habitabilidad de edificaciones y apoyar con tecnología geoespacial, drones y sensores especializados en las zonas afectadas.

Con este despliegue, los Bomberos de Medellín reafirman el compromiso de la ciudad con la atención humanitaria internacional y el apoyo a las comunidades afectadas por desastres naturales.

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