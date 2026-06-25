¡Botas listas y perros rescatistas en camino! Bomberos de Envigado salen rumbo a Venezuela

Resumen: Un equipo especializado de Bomberos de Envigado viaja a Venezuela para apoyar la búsqueda de sobrevivientes tras el devastador terremoto doble.

Un escuadrón de élite del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado alistó maletas, herramientas tecnológicas y perros de salvamento para viajar de urgencia hacia territorio venezolano.

Los experimentados rescatistas paisas asumieron la difícil misión de incorporarse a la ‘zona cero’ del desastre, con el único objetivo de remover toneladas de concreto y hallar con vida a las personas que permanecen sepultadas tras el pavoroso sismo doble que sacudió la región.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián, fue el encargado de oficializar el viaje de esta delegación, destacando que el departamento no podía ser indiferente ante la dolorosa emergencia.

La misión de estos bomberos se centrará en los puntos más críticos reportados por las autoridades sanitarias, donde un par de terremotos seguidos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, destruyeron edificaciones enteras en cuestión de segundos.

El balance preliminar de la catástrofe ya es espeluznante: se confirman al menos 188 muertos, más de 1.500 heridos y cerca de 200 ciudadanos atrapados que esperan contra el tiempo ser sacados de las ruinas.

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El cuerpo de Bomberos de Envigado es ampliamente reconocido a nivel nacional por su altísima preparación técnica en estructuras colapsadas y manejo de crisis complejas.

El Gobierno de Antioquia, trabajando en llave con la Cruz Roja seccional, hizo un llamado público al civismo y a la solidaridad de toda la comunidad para respaldar este despliegue humanitario que busca aliviar el sufrimiento de miles de familias venezolanas.

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