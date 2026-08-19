¡No es cualquier camión! Bomberos de Envigado estrenan unidad de rescate especializada

Resumen: Nueva unidad de rescate llega a Bomberos de Envigado con una inversión superior a $579 millones y tecnología para atender emergencias de alta complejidad.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado cuenta desde ahora con una nueva unidad de rescate urbano, adquirida para fortalecer la atención de emergencias de alta complejidad en el municipio y apoyar operaciones en otros escenarios de riesgo.

El vehículo tuvo una inversión superior a los $579 millones de pesos, recursos aportados por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Envigado y la institución bomberil.

Con esta nueva unidad, el Cuerpo de Bomberos busca mejorar la capacidad de respuesta frente a incidentes que requieren equipos especializados.

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La necesidad de reforzar estas capacidades está relacionada con los operativos registrados durante los últimos dos años. En ese periodo se contabilizaron siete extracciones vehiculares, cinco rescates en alturas y tres en alta montaña, situaciones que demandaron la intervención de los organismos de socorro.

La nueva unidad de rescate permitirá iniciar labores en estructuras colapsadas, espacios confinados y emergencias relacionadas con fauna. Además, contará con herramientas destinadas a facilitar maniobras de extracción y aumentar las posibilidades de atención oportuna.

El vehículo es un Chevrolet NQR modelo 2026 adaptado para las labores bomberiles. Entre sus características se encuentran una carrocería de aluminio, gabinetes con bandejas deslizantes para equipos a batería y un malacate portátil multidireccional con cuatro puntos de anclaje periféricos.

Para las emergencias durante la noche, la unidad de rescate dispone de iluminación LED con luces exploradoras de 360 grados y luz de terreno. También cuenta con una cabina trasera reforzada, ergonómica e insonorizada, diseñada para transportar de manera segura a cinco rescatistas.

Con esta incorporación, Envigado se convierte en el único municipio del Valle de Aburrá cuyo cuerpo de bomberos opera directamente un recurso con estas características técnicas, fortaleciendo su capacidad para responder ante diferentes emergencias.

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