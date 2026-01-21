Resumen: Bomberos Envigado atendieron 14 emergencias el 19 de enero. Destaca el rescate de un gato en incendio y un escape de gas por demolición en El Portal.

¡Héroes con casco! Bomberos Envigado salvaron a un gato en medio de un incendio y atendieron escape de gas

La jornada del pasado 19 de enero fue una prueba de fuego para los organismos de socorro en el sur del Valle de Aburrá. El Cuerpo de Bomberos de Envigado reportó la atención de un total de 14 incidentes, entre los que destacó una emergencia estructural en el barrio Las Antillas.

Al interior de una vivienda ubicada en la Calle 45 A Sur con Carrera 39 B, un colchón se prendió en llamas, generando una densa capa de humo.

En una rápida maniobra de rescate, los uniformados lograron controlar el fuego y realizar ventilación mecánica para despejar el área.

Los bomberos le suministraron oxígeno a un felino que presentaba signos de asfixia por el humo, mientras iniciaban la búsqueda de un segundo gato desaparecido en la vivienda. En el sitio también fue atendido un ciudadano que presentaba una herida leve en su mano derecha, pero que afortunadamente no sufrió complicaciones respiratorias gracias a la oportuna intervención de los socorristas.

Lea también: ¡Colapsó una vivienda en Medellín!: evacuación previa evitó una tragedia en el barrio El Pinal

De manera casi simultánea, las unidades de socorro tuvieron que desplazarse hasta el barrio El Portal para atender un peligroso escape de gas.

En la Calle 35 Sur con Carrera 43B-05, un equipo de demolición perforó accidentalmente una tubería de media presión que surte a un edificio vecino. La situación obligó a las autoridades a asegurar el área de inmediato para evitar una posible explosión.

Personal de la empresa de gas llegó al sitio para realizar el prensado de la tubería, logrando neutralizar la amenaza bajo la supervisión de los bomberos.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier anomalía a las líneas de atención, destacando que la efectividad en la respuesta evitó que estos dos incidentes pasaran a ser tragedias mayores.

Más noticias de Envigado