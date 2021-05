Bomberos de Dosquebradas denunciaron agresiones por parte del ESMAD

En medio de las manifestaciones tras cumplirse un mes desde el inicio del Paro Nacional, el cuerpo de Bomberos de Dosquebradas, en Risaralda, denunció agresiones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD el pasado 28 de mayo.

Según indicó el cabo Luis Ramírez, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Dosquebradas, en medio de las confrontaciones que tuvieron lugar, principalmente en la zona céntrica de Pereira, un grupo de jóvenes se dirigía hacía el municipio industrial, y quienes según Ramírez «no estaban armando problema ni nada, solo iban muchos jóvenes caminando”.

Minutos después, señaló el cabo Ramírez, “de la nada aparecieron varios integrantes del Esmad atacando a los jóvenes con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para dispersarlos aún cuando no estaban haciendo nada malo”.

El problema, según el oficial de Bomberos fue que “también tiraron gases hacia la estación, donde habían niños y algunos adultos cerca porque esto es una zona residencial, entonces algunos compañeros salimos a pedirles a los del Esmad que por favor no lanzaran más gases hacia acá, porque nos estaban afectando así como a los vecinos y no les importó, por el contrario, incluso uno de ellos empezó a insultarnos y a tratarnos mal a los gritos”.

Luis Ramírez indicó que esta situación no se puede permitir, pues así como a nivel nacional las autoridades le han pedio respeto a los manifestantes hacia los organismos de socorro, “ellos también, como fuerza pública deben respetarnos porque nosotros no hacemos parte de estas trifulcas, nosotros estamos para proteger a la comunidad y no para ser agredidos”.

Frente a los rumores acerca de que los manifestantes estaban vandalizando la Estación de Bomberos de Dosquebradas, el cabo lo desmintió asegurando que “ellos en ningún momento se metieron con nosotros, como lo dije antes, iban pasando y el Esmad los atacó con gases, ellos salieron corriendo al tiempo que los gases eran tirados incluso hacia dentro de la Estación por parte de los uniformados”.

