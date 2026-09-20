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    Bomberos de Medellín combaten incendio forestal en el corregimiento Altavista

    Hasta el momento, las autoridades confirman que no se registran personas lesionadas ni viviendas afectadas

    Publicado por: SoloDuque

    Bomberos Medellín en una imagen de archivo
    Bomberos Medellín en una imagen de archivo
    Bomberos de Medellín combaten incendio forestal en el corregimiento Altavista

    Resumen: El alcalde Federico 'Fico' Gutiérrez reportó que los equipos de emergencia de la ciudad se encuentran desplegados atendiendo un incendio forestal activo en la zona rural del suroccidente de Medellín.

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    Minuto30.com .- El alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez reportó que los equipos de emergencia de la ciudad se encuentran desplegados atendiendo un incendio forestal activo en la zona rural del suroccidente de Medellín.

    El balance preliminar de la emergencia entregado por el mandatario detalla lo siguiente:

    Zona afectada: La conflagración se desarrolla en la vereda Buga, perteneciente al corregimiento Altavista.

    Operativo en marcha: Dos tripulaciones del cuerpo de Bomberos de Medellín trabajan directamente en el sitio para controlar el avance de las llamas.

    Parte de tranquilidad: Hasta el momento, las autoridades confirman que no se registran personas lesionadas ni viviendas afectadas por la emergencia.

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    Los organismos de socorro permanecen en el lugar adelantando las labores de mitigación necesarias para sofocar el incendio en su totalidad.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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