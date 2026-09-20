Bomberos Medellín en una imagen de archivo

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico 'Fico' Gutiérrez reportó que los equipos de emergencia de la ciudad se encuentran desplegados atendiendo un incendio forestal activo en la zona rural del suroccidente de Medellín.

Bomberos de Medellín combaten incendio forestal en el corregimiento Altavista

Minuto30.com .- El alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez reportó que los equipos de emergencia de la ciudad se encuentran desplegados atendiendo un incendio forestal activo en la zona rural del suroccidente de Medellín.

El balance preliminar de la emergencia entregado por el mandatario detalla lo siguiente:

Zona afectada: La conflagración se desarrolla en la vereda Buga, perteneciente al corregimiento Altavista.

Operativo en marcha: Dos tripulaciones del cuerpo de Bomberos de Medellín trabajan directamente en el sitio para controlar el avance de las llamas.

Parte de tranquilidad: Hasta el momento, las autoridades confirman que no se registran personas lesionadas ni viviendas afectadas por la emergencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los organismos de socorro permanecen en el lugar adelantando las labores de mitigación necesarias para sofocar el incendio en su totalidad.

Lea también: ¡Amor y Amistad terminó a los golpes! Medellín registró más de 500 riñas durante la celebración

Aquí más Noticias de Medellín