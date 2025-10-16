Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bomberos de Cali controlaron un incendio en el norte de la ciudad. 25 niños fueron evacuados de un hogar infantil en Santa Mónica Popular sin heridos.

Bomberos de Cali controlaron un incendio estructural: niños fueron evacuados de un hogar infantil

Un incendio estructural se registró en la mañana de este jueves 16 de octubre en el barrio Santa Mónica Popular, al norte de Cali, generando pánico entre los habitantes de la zona.

Las llamas se originaron en una edificación de cuatro niveles, ubicada en la carrera 20 #33E Bis – 22 B, y se extendieron rápidamente al segundo y tercer piso.

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, en el primer nivel del edificio funcionaba un hogar infantil, donde se encontraban 25 niños, quienes fueron evacuados a tiempo antes de que el fuego tomara fuerza.

“Al sitio se dirigieron dos máquinas con cuatro unidades, una máquina de altura con dos unidades y una ambulancia con dos paramédicos”, informó el organismo de socorro.

El cabo Alejandro Giraldo, vocero del cuerpo de bomberos, confirmó que se desplegaron aproximadamente 20 unidades, tres máquinas extintoras y una de altura para atender la emergencia.

Gracias a la rápida reacción de los bomberos, las llamas fueron controladas y no se extendieron a edificaciones aledañas.

No se reportaron personas heridas, aunque se evalúan los daños materiales en la estructura.

